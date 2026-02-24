Miliony euro dla polskich spółek. Ruszają inwestycje

FTP będzie inwestował w polskie fundusze, a te mają zaangażować się w rozwój polskich spółek technologicznych. Pierwsze decyzje inwestycyjne FTP mają być zatwierdzone w I kwartale br.

Wedle założeń strategii BGK i EFI zainwestują w kilkanaście funduszy venture capital (VC) i growth capital o zasięgu europejskim, działających głównie w Polsce i Europie Środkowej. Każdy z nich zainwestuje w ok. 15 projektów. Maksymalny udział FTP w funduszu portfelowym będzie niższy niż 50 proc., a minimalny udział inwestorów prywatnych ma wynieść 30 proc. Wielkość funduszu powinna przekraczać 60 mln euro, a zarządzający funduszem musi mieć w Polsce siedzibę lub silną obecność kadry kierowniczej. Ticket inwestycyjny może wynieść do 40 mln euro. Strategia zakłada też koinwestycje EFI ze środków własnych lub innych funduszy i programów, którymi zarządza, podano.

Inwestycje w nowoczesne technologie

"Chcemy pobudzać rozwój polskich innowacji i technologii, w tym tych podwójnego zastosowania. Do 2027 r. BGK planuje osiągnąć pułap ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych. Strategia inwestycyjna funduszu Future Tech Poland wpisuje się w strategię biznesową BGK, która zakłada m.in. inwestowanie w nowoczesne technologie. Bank odgrywa rolę publicznego partnera, który aktywnie mobilizuje kapitał prywatny, łącząc środki krajowe oraz inwestycje instytucji międzynarodowych. Takie podejście otwiera nam drogę do wspierania polskich spółek technologicznych i budowania lokalnych czempionów, którzy mogą skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych" – powiedział prezes BGK Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z planem pierwsze decyzje inwestycyjne FTP mają być zatwierdzone w I kwartale tego roku, a alokacja środków w fundusze portfelowe ma nastąpić do końca 2027 roku. FTP ma działać przez 19 lat.

Wspieranie rozwoju polskich spółek technologicznych

"Fundusz Future Tech Poland, jako część programu Innovate Poland, będzie wzmacniał polski ekosystem venture capital. FTP będzie kierował środki do funduszy inwestujących w rozwijające się polskie spółki technologiczne. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie skali inwestycji w innowacje. Jest nim również wzmocnienie ekosystemu lokalnych funduszy VC oraz roli Polski jako ważnego ośrodka rozwoju nowoczesnych technologii. Angażujemy się w fundusze, aby osiągnęły poziom europejski – w kontekście skali i jakości zarządzania. Szacujemy, że pula środków wygenerowana przez zwiększenie skali funduszy w wysokości ok. 5 mld zł trafi do 150-200 spółek z branży technologicznej, z czego znacząca część do polskich projektów. Fundusz FTP to przedsięwzięcie długookresowe, które, mamy nadzieję, na lata wzmocni innowacyjność polskiej gospodarki" – wskazał członek zarządu BGK Jarosław Dąbrowski.

FTP jest elementem programu Innovate Poland, w który są zaangażowane BGK, PFR, EFI i PZU. Za realizację inwestycji FTP odpowiada Europejski Fundusz Inwestycyjny przy finansowym i merytorycznym wsparciu BGK.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

