Eksporterzy wolą działać poza UE. Zdecydowana przewaga

Znaczenie wsparcia BGK widać w planach firm eksportujących na rynki poza Unią Europejską: 58,1 proc. beneficjentów wsparcia eksportowego BGK planuje rozwój działalności eksportowej poza kraje UE. Dla porównania – podobne plany ma tylko 12,3 proc. przedsiębiorstw z grupy ogółu eksporterów.

Do kogo skierowana jest oferta BGK?

Raport "Wsparcie działalności eksportowej polskich przedsiębiorców – rola i wpływ BGK" podkreśla, że oferta banku wyróżnia się tym, że jest dostępna również dla przedsiębiorców zainteresowanych mniej popularnymi kierunkami ekspansji, takimi jak wybrane kraje Afryki czy Ameryki Południowej. Tego typu działalność jest jednak najczęściej domeną firm większych, o ugruntowanej pozycji rynkowej. To przede wszystkim z tego powodu przedsiębiorcy korzystający we wsparcia BGK to głównie duże (54,8 proc. badanych) i średnie przedsiębiorstwa (41,9 proc. badanych).

"Beneficjenci wsparcia eksportowego BGK sprzedają swoje towary do państw pozaunijnych częściej niż przeciętny eksporter. Z badania wynika, że taką działalność deklaruje aż blisko 83,9 proc. z nich, podczas gdy w grupie ogółu polskich eksporterów działalność poza UE zadeklarowało tylko 22 proc. respondentów. Do najczęściej wskazywanych kierunków pozaunijnych należą rozwinięte i stabilne liberalne gospodarki takie jak Wielka Brytania (30,8 proc.), Stany Zjednoczone (23,1 proc.), Kanada (19,2 proc.) i Australia (11,5 proc.). Inne kierunki wskazywane przez beneficjentów wsparcia eksportowego BGK to pozaunijne rynki Europy kontynentalnej (Szwajcaria, Turcja i Ukraina) oraz Egipt i Maroko" – czytamy w komunikacie.

Blisko jedna piąta przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach ze wsparcia eksportowego BGK, przyznaje, że bez instrumentów z oferty polskiego banku rozwoju realizacja transakcji, które uzyskały wsparcie, nie byłaby w ogóle możliwa. Kolejne 51,6 proc. respondentów twierdzi z kolei, że bez wsparcia realizacja wszystkich transakcji eksportowych nie byłaby możliwa. Dodatkowo w ciągu ostatnich trzech lat 42 proc. wspieranych firm zadeklarowała poprawę konkurencyjności, 58 proc. zwiększyło zatrudnienie, a ponad 67 proc. zwiększyło obroty.

Gorsza koniunktura. Spadła wartość eksportu

Obserwowane w ostatnich latach pogorszenia koniunktury na świecie odbiło się negatywnie na wymianie handlowej. W ciągu ostatnich 3 lat ponad 35 proc. respondentów spośród ogółu polskich eksporterów biorących udział w badaniu zanotowało spadek wartości eksportu. Inaczej wygląda sytuacja firm korzystających ze wsparcia BGK. Tylko 6,5 proc. respondentów wskazało na spadek wartości swojej sprzedaży zagranicznej w ciągu ostatnich 3 lat, a 64,5 proc. deklaruje wzrost wartości eksportu, wskazano w materiale.

"Za najbardziej istotne bariery rozwoju działalności eksportowej beneficjenci wsparcia BGK uznali niepewność geopolityczną (74,2 proc.) i brak finansowania (58,1 proc.). Podobnie bariery rozwoju eksportu ocenił ogół eksporterów – na niepewność geopolityczną wskazało 73 proc. respondentów, a na brak finansowania 60,5 proc. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia BGK reagują na istniejące bariery nieco inaczej niż respondenci z grupy ogółu eksporterów. Beneficjenci wsparcia eksportowego BGK częściej niż pozostali eksporterzy przyjmują aktywną postawę wobec zidentyfikowanych wyzwań. Blisko 1/3 odbiorców wsparcia eksportowego BGK deklaruje zwiększenie skali działalności eksportowej, a ponad 1/5 planuje zmianę kierunków eksportu" – czytamy dalej.

Do tej pory BGK pomógł polskim przedsiębiorcom na 89 rynkach na 6 kontynentach. Łączny wolumen transakcji w eksporcie i ekspansji zagranicznej w okresie 2014-2025 wyniósł ponad 23,1 mld zł. W ostatnich trzech latach BGK udzielił kredytów eksportowych o wartości prawie 5 mld zł, gwarancji na kwotę niemal 1 mld zł i akredytyw eksportowych o łącznej wartości przekraczającej 350 mln zł. W strategii 2025-2030 BGK określił, że wartość wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm wyniesie 7 mld zł.

BGK to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BKG wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

