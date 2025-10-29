Polskie firmy w Afryce. Popłyną miliardy złotych

Wcześniej polski bank mógł przeznaczyć na ten cel o ponad 2,7 mld zł mniej. Bank będzie udzielał przedsiębiorcom m.in. kredytów i gwarancji do wyczerpania tych środków.

W strategii do 2030 roku BGK zakłada przeznaczenie na wsparcie dużych przedsiębiorstw i sektora MŚP 7 mld zł, a ponad połowa z tych środków, tj. 4 mld zł (1,1 mld USD) posłuży na wsparcie przedsiębiorców na rynkach afrykańskich. Nowy limit finansowania polskich eksporterów i inwestorów może posłużyć do zrealizowania kolejnych projektów, podano.

"Nieodkryty potencjał Afryki"

W komunikacie przygotowanym na konferencję "Cztery strony Afryki", która odbyła się dziś w Warszawie, bank podał, że 17 z 89 rynków, na których BGK wspiera polskich przedsiębiorców, znajduje się w Afryce, mimo że na ten kontynent trafia zaledwie 1 proc. krajowego eksportu.

"BGK jest wsparciem dla polskich eksporterów i inwestorów niemal na całym świecie. [...]. Zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę środków na finansowanie polskiego biznesu właśnie tam, bo dostrzegamy nieodkryty potencjał Afryki" – powiedziała pierwsza wiceprezes zarządu BGK Marta Postuła, cytowana w komunikacie.

"Oferta BGK dla polskich eksporterów i inwestorów zainteresowanych Afryką jest szeroka i elastyczna. Nasze kredyty, gwarancje, czy akredytywy dopasowujemy do transakcji. Polscy przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w wielkich projektach infrastrukturalnych, które realizują afrykańskie władze centralne i samorządy. Mam tu na myśli inwestycje drogowe, kolejowe, OZE, ale też budowlane, np. budowa infrastruktury medycznej i oświatowej. Afryka potrzebuje również maszyn rolniczych, nowoczesnych systemów melioracyjnych i leków" – dodał dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK Arkadiusz Zabłoński.

Od 2009 roku BGK uczestniczył w 136 transakcjach eksportowych na łączną kwotę ponad 830 mln zł, tj. 236 mln USD. Najwięcej projektów dotyczyło dostaw polskich produktów do Egiptu, Kenii i Algierii.

Tyle pieniędzy trafia na inwestycje w Afryce. Miliardy złotych

BGK realizuje wsparcie polskiego biznesu w Afryce poprzez rządowy program Finansowe Wspieranie Eksportu, w którym współpracuje z KUKE, przekazano.

"Nasze zaangażowanie w krajach Afryki sięga 10 mld zł i zwiększa się zgodnie z założeniami strategii rozwoju KUKE. Oceniając potencjał tych rynków, zwłaszcza w zakresie potrzeb i planów inwestycji w rozbudowę infrastruktury, widzimy szansę na 2-3-krotny wzrost wartości naszego portfela w najbliższych kilku latach. W Afryce, według prognoz MFW, jest najwięcej gospodarek, których wzrost w 2026 r. ma wynieść co najmniej 6 proc. Do tego dochodzi postępująca stabilizacja polityczno-społeczna i reformy instytucjonalne w wielu krajach, podnoszące długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. Mamy nadzieję na dalszy wzrost wolumenu wspólnych transakcji z BGK finansujących ekspansję polskiego biznesu w Afryce. Liczymy też na zwiększenie zaangażowania krajowych banków komercyjnych w tego typu kontraktach" – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

KUKE jako ubezpieczyciel towarzyszy BGK również podczas udzielania finansowania sovereign finance, tj. kredytu dla rządu innego państwa. Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy w takiej transakcji bezpośrednio lub wchodzi w międzynarodowe konsorcja. Warunkiem zaangażowania banku jest udział polskich przedsiębiorców – wykonawców, podwykonawców, dostawców usług i eksporterów w realizacji zlecenia. Łączna wartość kredytów BGK w formule sovereign finance w Afryce przekracza już 145 mln USD, czyli blisko 530 mln zł.

Partnerem BGK w Afryce jest również Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Bank uczestniczy w misjach gospodarczych KIG dla polskich firm zainteresowanych wybranymi rynkami afrykańskimi.

"Obecność na rynkach afrykańskich to dla wielu przedsiębiorstw wciąż duże wyzwanie, które potrzebuje instytucjonalnego wsparcia. Jako Krajowa Izba Gospodarcza nie tylko utrzymujemy ścisłe relacje z afrykańskimi izbami gospodarczymi, ale regularnie nasze misje biznesowe odwiedzają najbardziej perspektywiczne rynki, zapewniając polskim firmom dostęp zarówno do potencjalnych kontrahentów, jak również przedstawicieli administracji. Dla każdej firmy myślącej o ekspansji w Afryce takie wydarzenia jak dzisiejsza konferencja powinny być pierwszym punktem do startu" – podkreślił prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko.

Organizatorami konferencji "Cztery strony Afryki" są BGK, KUKE i KIG.

Czytaj też:

Polska spółka wkracza na Ukrainę. Ambitne zadanieCzytaj też:

Widzą szansę, ale nie sprzedają. Niepokojące dane ws. eksportu