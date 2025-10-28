Polska spółka wkracza na Ukrainę. Ambitne zadanie

Współpraca obejmuje m.in. budowę nowych mocy wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii, łączącą doświadczenie oraz know-how Unimot z zasobami technicznymi i operacyjnymi partnerów. Zawarte partnerstwa zakładają też koordynację działań w obszarze pozyskiwania inwestycji, wsparcia promocyjnego i wykonawczego projektów oraz budowania sieci biznesowych niezbędnych do efektywnej realizacji przedsięwzięć, podano.

Więcej ładowarek do "elektryków" na Ukrainie

"Wobec złożonych wyzwań odbudowy i modernizacji ukraińskiej energetyki współpraca Unimot Energia i Gaz z ISO Company oraz EDS Engineering koncentruje się na przygotowaniu i realizacji skalowalnych projektów nowych mocy opartych na odnawialnych źródłach energii. W szczególności obejmują one elektrownie słoneczne oraz magazyny energii. Rozwiązania te można wdrażać modułowo, co skraca czas uruchomienia i podnosi odporność systemu. Taki model działania łączy know-how Unimot z zapleczem inżynieryjno-wykonawczym partnerów, co przyspiesza realizację inwestycji i wzmacnia bezpieczeństwo dostaw" – czytamy w komunikacie.

"Współpraca z EDS Engineering została dodatkowo rozszerzona o rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Ukrainie i krajach Unii Europejskiej, obejmując zarówno produkcję, instalację stacji ładowania, jak i budowę sieci elektroenergetycznych wspierających elektromobilność" – podano.

ISO Company oraz EDS Engineering, dysponując nowoczesnym zapleczem technicznym, są w pełni przygotowane do realizacji inwestycji i projektów energetycznych na terenie Ukrainy. Z kolei Unimot Energia i Gaz wniesie do obu współprac dostawy produktów najwyższej jakości oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji wielkoskalowych przedsięwzięć. Strony uzgodniły, że będą dla siebie partnerami pierwszego wyboru przy wspólnych projektach, które będą realizowane w oparciu o odrębne zlecenia i umowy handlowe, przekazano.

"Podpisane porozumienia to istotny krok w kierunku aktywnego uczestnictwa Grupy Unimot w odbudowie ukraińskiej energetyki zniszczonej w wyniku wojny. ISO Company i EDS Engineering wyróżniają się doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz możliwościami operacyjnymi, które pozwalają realizować projekty na dużą skalę i w trudnych warunkach. Łącząc nasz know-how z zasobami naszych nowych partnerów, możemy skutecznie przyczyniać się do odbudowy infrastruktury energetycznej, jednocześnie wspierając długofalową transformację oraz rozwój systemu elektroenergetycznego Ukrainy" – skomentował prezes Unimot Energia i Gaz Wojciech Ginter, cytowany w komunikacie.

Tyle wyniesie koszt odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej

Według szacunków, koszt odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej wynosi od 2,35 do 2,58 mld USD. Równocześnie w planach rozwojowych Ukraina przewidziała inwestycje rzędu 200 mln euro rocznie w latach 2023-2032, przeznaczone na modernizację i rozwój systemu elektroenergetycznego. Dane te pokazują skalę wyzwań, ale także potencjał inwestycyjny, w ramach którego współpraca Unimot Energia i Gaz oraz jej partnerów może odgrywać istotną rolę w procesie odbudowy i transformacji sektora energetycznego Ukrainy, zaznaczono również.

ISO Company to ukraińska firma konstrukcyjna, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z kolei EDS Engineering jest częścią inżynieryjno-inwestycyjnej Grupy EDS, wdrażającej wielkoskalowe rozwiązania w sektorze energetycznym. Każde z porozumień funkcjonuje niezależnie i pozwala Unimot Energia i Gaz prowadzić równoległe działania, dostosowane do specyfiki współpracy z każdym z partnerów.

Unimot Energia i Gaz, działająca w ramach Grupy Unimot, specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego dla firm oraz instytucji. Spółka jest również polskim producentem modułów fotowoltaicznych pod marką AVIA Solar oraz dostawcą nowoczesnych zabezpieczeń elektrycznych, oferując rozwiązania wspierające efektywność i bezpieczeństwo energetyczne.

Grupa Unimot na terenie Ukrainy rozwija sieć stacji paliw Avia oraz prowadzi handel hurtowy paliwami, zarówno w zakresie eksportu z Polski, jak i sprzedaży na rynku wewnętrznym Ukrainy. Działalność wznawia także po okresie zawieszenia spowodowanym wybuchem wojny spółka Unimot Energia Ukraina, operująca na rynku energii elektrycznej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

