Duża podwyżka specjalnej emerytury. Sprawdź, kto może ją otrzymać

Emerytura olimpijska to świadczenie specjalne dla sportowców, którzy zakończyli już karierę. Aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Należy mieć ukończony 40. rok życia; posiadać obywatelstwo polskie; nie być karanym za przestępstwo umyślne ani za doping (dłuższy niż 24 miesiące); nie uczestniczyć już we współzawodnictwie sportowym.

Jak donoszą media, od stycznia 2026 roku wysokość świadczenie ulegnie zwiększeniu. Z dotychczasowych 4 967,95 zł brutto miesięcznie emerytura olimpijska wzrośnie do 5 116,99 zł brutto. Podwyżka stanowi około 3 proc. wartości świadczenia, co przekłada się na wzrost o około 149 zł brutto miesięcznie.

Do specjalnej emerytury olimpijskiej uprawnionych jest obecnie 597 osób. Wśród nich są zdobywcy medali na najważniejszych zawodach sportowych.

Świadczenie zwolnione z podatku

Warto wiedzieć, że emerytura olimpijska jest zwolniona z obowiązkowej zaliczki na podatek PIT oraz składka zdrowotna. Oznacza to, że do rąk świadczeniobiorcy trafia pełna kwota świadczenia.

Olimpijczycy mogą pobierać jednocześnie emeryturę specjalną i powszechną emeryturę z ZUS lub KRUS. Dzięki temu część byłych sportowców po 65. roku życia może liczyć na naprawdę godne świadczenie. Wielu z nich po zakończeniu kariery pracowało jako trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego czy działacze sportowi, więc wypracowali też emeryturę z ZUS.

Średnia emerytura w Polsce

Przeciętna emerytura w okresie od stycznia do sierpnia tego roku wyniosła 4 255,66 zł. To znaczny wzrost. Dla porównania – uśredniona kwota tego świadczenia w ubiegłym roku wyniosła 3862,61 zł. W ciągu całego 2024 roku ZUS wysłał 292,290 mld zł emerytur. Od początku roku do sierpnia liczba emerytów w ZUS zmalała o około 3000 osób. Mimo to, łączne zobowiązania państwa względem emerytów wzrosły.

Czytaj też:

Pracujesz dłużej, dostajesz więcej. Wielka Brytania zmienia system emerytalnyCzytaj też:

Tusk opublikował spot. Polacy dowiadują się, że "żyje się lepiej"