Zaniedbania polskiego biskupa? Powiadomiono Watykan

Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych" diecezji sosnowieckiej zaprezentowała w lutym pierwszą część raportu dot. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich oraz innych nieprawidłowości, do których miało dochodzić na terenie diecezji.

Z ustaleń komisji wynika, że zidentyfikowano 29 osób oskarżonych lub podejrzanych o wykorzystanie seksualne nieletnich. Wśród nich znajduje się 23 duchownych, a także osoby świeckie związane z działalnością kościelną, m.in. animatorzy wspólnot młodzieżowych, organista, katecheta, członek seminarium oraz zakonnik.

Według raportu skrzywdzonych zostało co najmniej 50 osób. Liczba ta może być wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby zdecydowały się ujawnić swoje doświadczenia. Z przedstawionych danych wynika, że 66 proc. ofiar stanowiły dziewczynki, 96 proc. skrzywdzonych to osoby poniżej 15. roku życia, a ok. 4 proc. miało od 15 do 18 lat.

Raport odnosi się także do wydarzeń kryminalnych i obyczajowych, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie diecezji. Wśród nich wymieniono m.in. sprawę organizacji imprezy o charakterze seksualnym na terenie jednej z parafii, przypadek duchownego posiadającego materiały z pornografią dziecięcą, a także zdarzenia związane ze śmiercią duchownych.

Watykan powiadomiony o zaniedbaniach biskupa

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, komisja działająca w diecezji sosnowieckiej złożyła zawiadomienie do Watykanu w związku z nieprawidłowościami, jakich miał dopuścić się biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej w latach 2009-2023.

Chodzi o niezawiadomienie Stolicy Apostolskiej o nowym zgłoszeniu w sprawie księdza podejrzanego o wykorzystanie dwóch dziewczynek, co komisja określiła jako "poważne zaniedbanie", a także sprawę księdza, w przypadku którego biskup nie podjął żadnych środków zapobiegawczych, mimo że miał informacje o przestępstwie, w efekcie czego duchowny po opuszczeniu parafii nie został odsunięty od żadnych obowiązków i mógł pracować z dziećmi i młodzieżą.

Bp Kaszak był drugim biskupem sosnowieckim. W wieku 59 lat przeszedł na emeryturę, rezygnując z urzędu.

Portal zwrócił uwagę na to, że zgodnie z kościelnymi przepisami biskup, który dopuścił się zaniedbań przy wyjaśnianiu spraw dotyczących seksualnego wykorzystania małoletnich, może zostać usunięty z urzędu, a do wszczęcia procedury wystarczy "poważny brak sumienności". Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności emerytowanych hierarchów.

