Papież przyjął rezygnację biskupa sosnowieckiego

Administratorem apostolskim sede vacante diecezji sosnowieckiej został mianowany arcybiskup katowicki Adrian Galbas SAC. O decyzji Papieża poinformowała dzisiaj w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce – czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej.

59- letni biskup Grzegorz Kaszak był drugim biskupem sosnowieckim i pełnił swe obowiązki od 4 lutego 2009 roku.

"Wielkie zgorszenie". Ks. Tomaszowi Z. grożą najcięższe kary kanoniczne

O diecezji sosnowieckiej głośno było w ostatnich tygodniach w związku ze skandalem seksualnym. Kuria wydała komunikat ws. ks. Tomasza Z. Grozi mu nawet wydalenie ze stanu kapłańskiego.

"Fakty ustalone przez Komisję pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia. Zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej" – czytamy w komunikacie kurii diecezji sosnowieckiej. Wszczęto proces karny i jak zaznaczono ks. Tomaszowi Z. grożą najcięższe kary kanoniczne, w tym wydalenie ze stanu duchownego.



Szokująca orgia na plebanii?

Impreza z seksualnym podtekstem, którą miał zorganizować wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, została opisana we wrześniu przez "Gazetę Wyborczą". Zajście miało mieć miejsce w w mieszkaniu w budynku parafialnym. Zamówiono męską prostytutkę. Uczestnicy mieli zażywać także tabletki na potencję. Gdy opłacony mężczyzna stracił przytomność, jeden z uczestników wezwał pogotowie, jednak – jak donoszą media– później został wyrzucony za drzwi. Pozostali uczestnicy nie chcieli wpuścić do środka ratowników medycznych. Konieczna była interwencja policji.

"Diecezja sosnowiecka jest do kasacji. Lata temu media pisały o księdzu homo, bywalcu klubów gejowskich. Do dziś robi karierę. Niedawno ksiądz zabił tam diakona i sam popełnił samobójstwo. Teraz homo orgia. Biskup Kaszak rządzi tam od 2009. Nie wie, co się dzieje? Bp Kaszak ma w swojej diecezji homoseksualne bagno. Jeżeli którykolwiek z biskupów w KEP na serio traktuje Boga, to się, Panowie, ogarnijcie. Możecie robić tysiące konferencji o ochronie nieletnich, ale ludzie i tak się odwrócą. Gejowskie orgie to jakby zła formą ewangelizacji" – tak sprawę na portalu X komentował publicysta "Do Rzeczy" Paweł Chmielewski.

