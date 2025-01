Burza po spotkaniu Nawrockiego i kibiców na Jasnej Górze. Przeor reaguje

W sobotę prezes IPN i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki spotkał się z kibicami, biorącymi udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

Tegoroczna pielgrzymka kibiców klubów piłkarskich z całej Polski odbyła się pod hasłem: "Dla Ciebie Nasz Trud Ukochana Ojczyzno". Była to już 17. pielgrzymka fanów piłki nożnej na Jasną Górę, organizowana przez ks. Jarosława Wąsowicza.

Po Mszy św. uczestnicy spotkali się z Karolem Nawrockim. W pewnym momencie kibice zaczęli skandować hasło: "raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę", znane z manifestacji takich jak Marsz Niepodległości. Była to reakcja na pytanie 11-letniego chłopca. Młody kibic zapytał szefa IPN, czy jeśli wygra wybory prezydenckie, to "nie dopuści lewackiej ideologii do szkół". Politycy koalicji rządzącej zaczęli krytykować Karola Nawrockiego, zarzucając mu rzekome wykorzystywanie Kościoła w walce politycznej.

Spotkanie z Nawrockim i okrzyki na Jasnej Górze. Przeor zabiera głos

Głos w sprawie zabrał przeor jasnogórskiej świątyni. Odnosząc się do budzących kontrowersje wydarzeń, które miały miejsce na terenie sanktuarium, o. Samuel Pacholski OSPPE podkreślił, że Jasna Góra jest dla wszystkich i każdy pielgrzym może tu przybyć. Wszyscy proszeni są o uszanowanie niepolitycznego i duchowego charakteru tego miejsca.

Publikujemy treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,

z ogromnym zrozumieniem przyjmuję liczne słowa zaniepokojenia, które docierają na Jasną Górę w ostatnich dniach oraz wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Czuję się zobowiązany wyjaśnić, jaki jest stosunek jasnogórskich paulinów do wydarzeń z ostatniej soboty.

Naszym priorytetem, jako gospodarzy tego miejsca, jest prosta zasada: Jasna Góra jest dla wszystkich. Każdy może tu przybyć i każdy jest mile widziany, o ile przybywa jako pielgrzym i przyjmuje obowiązujące w sanktuarium zasady. Nie zamkniemy drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne.

Jednocześnie liczymy na to, że organizatorzy pielgrzymek uszanują napisany dla nich, przejrzysty i ogólnodostępny regulamin. Obowiązuje on w równym stopniu wszystkich, którzy decydują się przygotowywać wydarzenia na Jasnej Górze. Jako przeor chcę także podkreślić: wstrzymujemy się przed recenzowaniem, a tym bardziej wpływaniem na programy oraz listę gości licznych wydarzeń organizowanych w sanktuarium. Liczymy wciąż na wyczucie, wrażliwość i dobrą wolę organizatorów, których przy tej okazji po raz kolejny proszę: zadbajcie wraz z nami o to, by Jasna Góra nie stawała się nigdy miejscem politycznych sporów, miejscem, w którym wybrzmiewałby głos pogardy czy nienawiści, miejscem które nawet najmniejsze grupy Polaków uznałyby za nieswoje. Proszę nade wszystko kapłanów głoszących w naszym sanktuarium o skupienie na Ewangelii i czci do Najświętszej Maryi Panny.

O to samo, czyli o nienadużywanie imienia Jasnej Góry do bieżącego politycznego sporu, proszę dziennikarzy i publicystów. Przy okazji kilku ostatnich polemik wokół sanktuarium obserwowałem, jak osoby na co dzień niezaangażowane w życie religijne wpadają na krótko w święte oburzenie i mówią o jego profanacji. Niestety tylko na użytek doraźny. Są jednak także – i to w większości – głosy pełne wrażliwości i głębokiej, prawdziwej troski o Jasną Górę, za które z całego serca dziękuję i – zapewniam – traktuję bardzo poważnie.

Coroczna Pielgrzymka Kibiców łączy w wymiarze religijnym bardzo liczne, różnorodne, a czasami nawet niechętne wobec siebie środowiska, zaś Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest jej gościem od lat. Ogromna większość pielgrzymów z grup kibicowskich przybyła tu w ostatnią sobotę, by poświęcić czas na modlitwę i formację – dziękuję im za piękną duchową i patriotyczna postawę. Zgadzam się jednak, że wznoszenie (przez pewną nieliczną grupę) haseł niezgodnych z postawą chrześcijańską nie powinno mieć miejsca w obrębie sanktuarium i proszę wszystkich pielgrzymów o większe wyczucie oraz o jednoznaczną postawę: na Jasną Górę przychodzimy by się modlić i słuchać Słowa Bożego. Od wieków także – by modlić się za Ojczyznę.

Do sanktuarium przybywają politycy z wszystkich opcji, a spośród aktualnych kandydatów na urząd Prezydenta RP wielu bywało tu wielokrotnie. Zgodnie z naszą zasadą: Jasna Góra jest dla wszystkich.

Szanowni Państwo, Drodzy Pielgrzymi i wszyscy, dla których Jasna Góra jest miejscem ponad podziałami: w głęboko podzielonym Narodzie Jasna Góra ma szansę pozostać miejscem wspólnym, jednoczącym i otwartym dla każdego. Nie dokona się to jednak, gdy zarząd sanktuarium zacznie administrować poprzez zakazy. Wizerunek Jasnej Góry zależy w ogromnej mierze od dojrzałości i postawy duchowej tych, którzy tu przybywają, ale także od postawy osób komentujących życie sanktuarium w mediach.

Jeszcze raz podkreślę: Jasna Góra jest dla wszystkich! Zapraszamy tu wszystkich – także polityków – jako zwykłych pielgrzymów, gotowych przyjąć postawę modlitewną i obowiązujące zasady. Jako zarząd sanktuarium nie angażujemy się w polityczne spory i odmawiamy tym, którzy oczekują, że przed kimkolwiek zamkniemy drzwi. Zaś przychodzących tutaj prosimy o uszanowanie tego niepolitycznego i duchowego charakteru miejsca.

Codziennie o godzinie 15.30 sprawujemy Mszę Świętą w intencji naszej ukochanej Ojczyzny. Każdy jest na nią zaproszony i w tych dniach szczególnie prosimy, aby włączyć się w modlitwę w tej intencji.

o. Samuela Pacholskiego OSPPE

