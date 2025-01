Znamy termin wyborów prezydenckich. "Nie zmarnujemy ani jednego dnia tej kampanii!"

Szymon Hołownia poinformował w środę po południu, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Oznacza to, że ewentualna druga tura głosowania wypadnie 1 czerwca.

– Do 31 marca powinny zostać powołane Okręgowe Komisje Wyborcze, a do 4 kwietnia do godz. 16:00 będzie można zgłaszać kandydatów na prezydenta. (...) Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna, bo każde wybory to święto demokracji. (...) Za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn wybierając kolejnego prezydenta – przekazał marszałek Sejmu, który sam będzie startował w tegorocznych wyborach.

"Będziemy walczyć o każdy głos!"

"Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Przed nami w pierwszej turze wyborów 128 dni kampanii. Jest to równoznaczne: 4 miesięcy i 8 dni, 18 tygodni i 2 dni, 3 076 godz., 184 575 min" – napisał na platformie X Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.

"Nie zmarnujemy ani jednego dnia tej kampanii! Będziemy walczyć o każdy głos! #Nawrocki2025" – zadeklarował poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory prezydenckie

Formalnie wybory zostaną zarządzone 15 stycznia. Zgodnie z konstytucją, wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów formalnie ruszy kampania wyborcza. Obecnie wszyscy kandydaci prowadzą działania prekampanijne, które muszą finansować ze środków partii bądź własnych.

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który otrzymał poparcie PSL, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, lider Ruchu Naprawy Polski Romuald Starosielec oraz lewicowy publicysta i związkowiec Piotr Szumlewicz.

