Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Nawrocki odpowiedział

W poniedziałek o godzinie 18 rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce powinna wrócić? Pytanie Senyszyn do Nawrockiego

Nawrocki podczas pojedynku z Senyszyn został zapytany, czy jako prezydent podpisałby ustawę o powszechnym poborze do armii.

– Pobór do wojska powinien się odbywać na zasadzie dobrowolności. Należy przyspieszyć oczywiście system rekrutacji do Wojska Polskiego, bo on spadł za rządów Platformy Obywatelskiej. Te pobory są trzykrotnie niższe i do Wojska Polskiego, i do Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc wojsko jest dzisiaj zaniedbane niestety pod tym względem. Trzeba zbudować silną, nowoczesną armię, ale pozostawać na zasadzie dobrowolności, która jest fundamentalna także dla mnie – podkreślił.

Jak dodał, "oczywiście ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość odwieszenia tego i pewnych zmian, ale dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji, w której wymagałoby to przymusowego poboru do służby wojskowej".

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

