Starcie Brauna z Zandbergiem na debacie. Padło pytanie o Putina

W poniedziałek o godzinie 18 rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Debata prezydencka. Zandberg zapytał Brauna o Putina

Zandberg podczas starcia z Braunem powiedział do niego: – Mówił pan, że premier Izraela Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym. Krew cywilów na rękach ma też Putin. Czemu broni się pan, żeby otwarcie powiedzieć, że Putin jest zbrodniarzem?

– Chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka, reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam – stwierdził Braun.

– Natomiast, chwała Bogu, również nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela. Jako delegata naszej cywilizacji w te rejony, w których Moskwa leży. I to jest różnica – przekonywał.

Jak dodał, "kolejna różnica jest taka, że z Rosją granicząc, powinniśmy dążyć do normalizacji relacji". – Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakiś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobre interesy – argumentował.

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

