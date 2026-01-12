Kukiz wbija szpilę Ziobrze. "Nie ubolewam"

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości poinformował, że zawnioskował też o ochronę międzynarodową dla swojej żony. "W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam: Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska" – napisał były szef MS.

Sprawa jest szeroko komentowana przez polityków. Poseł koła Wolni Republikanie Paweł Kukiz wbił przy tej okazji szpilę byłemu ministrowi sprawiedliwości. Kukiz dotychczas niejednokrotnie krytykował politykę Zbigniewa Ziobry jako ministra, zarzucając mu torpedowanie pomysłów w zakresie naprawy wymiaru sprawiedliwości.

"Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce Węgry staną się drugą ojczyzną dla Solidarnej Polski"

– rozpoczął kpiąco Kukiz ("Solidarna Polska" to pierwotna nazwa "Suwerennej Polski", która to partia ostatecznie weszła w skład PiS).

"Skłamałbym, gdybym stwierdził, że ubolewam. Zablokowali nam wchodząc w czasowy sojusz z KO kluczowe proobywatelskie ustawy – obniżenie o połowę progów w referendach i sędziów pokoju. Że o całokształcie nie wspomnę..." – stwierdził Paweł Kukiz.

Ziobro dostał azyl na Węgrzech. Jest ruch Czarzastego

– Nie będę z tego kpił, nie będę się z tego śmiał. Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że za to, co zrobił, może go spotkać kara, to ucieka i się przed tym broni. Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak – skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Włodzimierz Czarzasty.

– Chciałem poinformować, że wdrożyłem przed chwilą procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia pana Ziobry. Pan Ziobro nie pełni obowiązków posła w tej chwili – powiedział marszałek Sejmu.

– Dzisiaj wyjeżdżam do Berlina w związku z oficjalną wizytą i spotkaniem z prezydentem Niemiec oraz szefową parlamentu i innymi politykami niemieckimi, ale jak wrócę w środę, to w oparciu o te ekspertyzy podejmę wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana Ziobry, bo nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną – wskazał.

