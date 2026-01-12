Ziobro: Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem

Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym – przekazał mec. Bartosz Lewandowski.

Były minister sprawiedliwości to drugi po Marcinie Romanowskim, byłym wiceszefie MS, polityk PiS, który otrzymał azyl w Budapeszcie.

Ziobro potwierdza: Przyjąłem azyl

Ziobro odniósł się do sprawy w obszernym wpisie.

"W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam: Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że środki z Ministerstwa Sprawiedliwości trafiały nie tylko do organizacji lewicowych i liberalnych, posiadających wcześniej faktyczny monopol, lecz także do organizacji chrześcijańskich i konserwatywnych. Odwetowi wobec mnie oraz obecnej opozycji – jak trafnie ujął to Sąd Okręgowy w Warszawie – służą 'nikczemne i nielicujące z elementarnymi standardami państwa prawnego' ingerencje przedstawicieli władzy w niezawisłość sędziowską. Służą temu działania, które – według Sądu – prowadzą do sytuacji, w której 'stan panujący w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę'" – wskazuje polityk.

"Tak jest w istocie, gdy szef rządu zapowiada, że 'zrobi Norymbergę' demokratycznej opozycji. Gdy szydzi, że opozycyjni politycy to jego kolejne 'dania'. Gdy feruje wyroki i przesądza o aresztowaniach, zanim decyzje podejmą sądy. Minister sprawiedliwości grozi zaś porywaniem politycznych oponentów i wywożeniem ich w bagażniku. Otwarcie mówi, że potrzebuje 'zaufanych sędziów'. Minister Żurek zapowiedział już odsunięcie sędziego, który napiętnował te praktyki, oraz znalezienie innego – gotowego orzekać po myśli władzy. Równocześnie niezawisły sędzia stał się, z inicjatywy polityków obozu rządzącego, celem brutalnej medialnej nagonki. Są to metody rodem ze stalinizmu. Mogą dotknąć każdego obywatela, ponieważ rządzący konsekwentnie likwidują niezależny wymiar sprawiedliwości. Kwestionują prawo do orzekania jednej trzeciej sędziów w Polsce – powołanych poza ich polityczną kontrolą. Bezprawnie zlikwidowali zasadę losowego przydziału sędziów do spraw, aby zapewnić sobie obsadę składów dyspozycyjnych. Część sędziów, jak w wydziałach karnych sądów w Warszawie, została już odsunięta od orzekania. Wbrew opiniom kolegiów sądów, a więc samych sędziów, nielegalnie odwołano prezesów sądów. Prokuratura została podporządkowana partyjnym interesom Tuska poprzez bezprawne pozbawienie funkcji Prokuratora Krajowego. Nie są respektowane nawet wyroki Trybunału Konstytucyjnego ani orzeczenia Sądu Najwyższego, jeśli nie są zgodne z wolą rządzących" – zauważa były minister.

Zbigniew Ziobro poinformował, że zdecydował się "skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce". "Bardzo dziękuję premierowi Viktorowi Orbánowi. W liście sprzed kilku dni, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że odważne przywództwo premiera Viktora Orbána i jego konsekwentna obrona zasad czynią z Węgier przykład dla świata – kraju wiary, rodziny i suwerenności. Tego samego, niestety, nie da się powiedzieć o Polsce pod rządami Donalda Tuska. Dlatego podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Uważam, że zamiast godzić się na zamknięcie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem. Tak dziś rozumiem swój publiczny obowiązek" – pisze.

Azyl dla Patrycji Koteckiej

Dalej były szef MS odniósł się do swojej żony, Patrycji Koteckiej. "Wydarzenia w Polsce pokazują, że ofiarami brutalnej agresji obecnej władzy stają się także kobiety i matki. Wskazany przez PSL, partię koalicyjną w rządzie Donalda Tuska – Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że wobec urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości przetrzymywanych w areszcie wydobywczym stosowano metody nieludzkie. Bliski współpracownik Donalda Tuska, poseł Roman Giertych, uczynił dziecko aresztowanej szefowej sekretariatu premiera Mateusza Morawieckiego zakładnikiem. Zakończenie cierpień chorego dziecka, spowodowanych rozłąką z matką, publicznie uzależniał od złożenia przez nią zeznań zgodnych z oczekiwaniami władzy" – zauważa.

"Dziś pojawia się analogiczny scenariusz: próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju. Najlepszym dowodem są niedawne groźby senatora PO Stanisława Gawłowskiego – kryminalisty skazanego na pięć lat więzienia w śledztwie, które osobiście nadzorowałem. To bliski współpracownik Tuska i Giertycha. Gawłowski groził mojej żonie ściganiem za jej pracę w spółce Link4, mimo że niedawno zakończył się audyt, po którym – decyzją ludzi Tuska – wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata. Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi. Dzięki pracy mojej żony Link4 stała się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, pozyskała blisko pół miliona nowych klientów, a realizowane pod jej kierownictwem kampanie marketingowe zostały uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi. Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną. Za stosowanie brutalnych i bezprawnych metod członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście" – podsumował były minister.

Azyl dl dwóch Polaków

W ubiegłym tygodniu węgierskie media podały, że rząd w Budapeszcie udzielił azylu dwóm Polakom. Węgierski portal vsquare.org stwierdził, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia węgierska delegacja do Unii Europejskiej wysłała list do wszystkich pozostałych delegacji z informacją, że "Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski". Rząd w Budapeszcie nie ujawnił nazwisk tych osób i odmówił komentarza w tej sprawie.

W grudniu 2024 r. ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Kilka miesięcy temu Viktor Orban otwarcie sugerował, że więcej Polaków może otrzymać azyl. Wygląda na to, że obietnica jest cicho spełniana jako tajny prezent świąteczny. Kolejnym pytaniem jest, jak długo ta ochrona potrwa, biorąc pod uwagę, że wyniki sondaży Orbana nadal sugerują, że jest na dobrej drodze do przegrania wyborów na Węgrzech w kwietniu 2026 r." – czytamy na vsquare.org.