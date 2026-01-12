Ziobro dostał azyl polityczny na Węgrzech

Lewandowski wskazał, że azyl polityczny został przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 roku w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego).

"Uzasadnieniem dla tego rodzaju aktu ochrony międzynarodowej jest również: praktyka systemowego wykorzystywania organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce, otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej (w tym obecnego premiera i Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego); bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego; naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości (wprost stwierdzone w uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2025 r. w sprawie o sygn. akt VIII Kop 330/24); sprzeczna z ustawą zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą".

Wypowiedzi ministrów rządu Tuska argumentem dla Budapesztu

Dodatkowo, węgierski rząd zdecydował się na taki ruch wobec byłego ministra sprawiedliwości "w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym obecnego Ministra Sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego Klienta w bagażniku do Polski, czy deklarowaną konieczność odsunięcia od orzekania sędziego, który 19.12.2025 r. wydał w sprawie Marcina Romanowskiego orzeczenie uchylające ENA, a tym samym niezgodne z oczekiwanym rozstrzygnięciem ze strony rządu".

Na koniec pełnomocnik Zbigniewa Ziobry zacytował wpis premiera Donalda Tuska, odnoszący się do Ziobry: "Albo w areszcie albo w Budapeszcie".

Azyl dl dwóch Polaków

W ubiegłym tygodniu węgierskie media podały, że rząd w Budapeszcie udzielił azylu dwóm Polakom. Węgierski portal vsquare.org stwierdził, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia węgierska delegacja do Unii Europejskiej wysłała list do wszystkich pozostałych delegacji z informacją, że "Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski". Rząd w Budapeszcie nie ujawnił nazwisk tych osób i odmówił komentarza w tej sprawie.

W grudniu 2024 r. ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Kilka miesięcy temu Viktor Orban otwarcie sugerował, że więcej Polaków może otrzymać azyl. Wygląda na to, że obietnica jest cicho spełniana jako tajny prezent świąteczny. Kolejnym pytaniem jest, jak długo ta ochrona potrwa, biorąc pod uwagę, że wyniki sondaży Orbana nadal sugerują, że jest na dobrej drodze do przegrania wyborów na Węgrzech w kwietniu 2026 r." – czytamy na vsquare.org.