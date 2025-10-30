Ziobro do Tuska: Albo do Berlina, albo za kratki

"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie"

– tak premier Donald Tusk skomentował wizytę w stolicy Węgier oraz czwartkowe spotkanie Zbigniewa Ziobry z premierem Viktorem Orbanem. Były szef MS otrzymał mocne wsparcie polityczne od szefa węgierskiego rządu.

Ziobro odpowiedział liderowi KO w podobnym stylu: "Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki – albo do Berlina, albo za kratki".

Ziobro: Zapewniłem Orbana, że władza Tuska zmierza ku końcowi

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w czwartek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Na profilu szefa węgierskiego rządu w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie polityków.

"Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął na nią polityczną nagonkę. Dzisiaj spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." – oznajmił za pośrednictwem platformy X Orban.

Wizyta Ziobry na Węgrzech wywołała falę komentarzy. Szef MSZ Radosław Sikorski twierdzi, że nie jest wykluczone, iż polityk PiS nie wróci do kraju.

Głos zabrał również sam Ziobro. "Tydzień temu zapowiadałem, że na zaproszenie jadę do Budapesztu na premierę filmu »Przejęcie« red. Tulickiego. Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki" – oświadczył były minister sprawiedliwości.

