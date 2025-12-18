Paszport Ziobry unieważniony. Obrońca ujawnia plan

"Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" – napisał w tym tygodniu w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wcześniej o decyzji poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. "Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dokumentach paszportowych podjąłem decyzję o unieważnieniu paszportu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Decyzję poprzedziło przeprowadzenie postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku Prokuratury Krajowej. Dokument paszportowy został unieważniony w rejestrze dokumentów paszportowych" – przekazał.

Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry, potwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że decyzja wojewody zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma to dotyczyć zarówno paszportu dyplomatycznego, jak i prywatnego. Pełnomocnik nie chce ujawniać szczegółów argumentacji, którą przedstawi sądowi. Mec. Lewandowski dodaje, że o decyzji dowiedzieli się z mediów oraz wpisu ministra Kierwińskiego, a oficjalny dokument nie został jeszcze doręczony.

Ziobro nadal może przemieszczać się w ramach Schengen

Co istotne, unieważnienie paszportu uniemożliwia podróżowanie jedynie poza Strefą Schengen, czyli nadal może swobodnie przemieszczać się po 29 krajach w Europie.

Prokuratura od dłuższego czasu podejmowała działania mające unieważnić dokument polityka PiS, co było odpowiedzią na to, że były minister sprawiedliwości wyjechał za granicę i nie stawia się na wezwania. Śledczy zamierzają mu przedstawić 26 zarzutów związanych z niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 7 listopada Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości w odniesieniu do wszystkich zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia. Do tej pory polityk przebywał na Węgrzech, choć raz pojawił się w Brukseli.

