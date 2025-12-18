Podpisanie umowy UE-Mercosur przełożone. Umowa w niezmienionym kształcie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej niemiecka polityk Ursula von der Leyen poinformowała o tym na trwającym właśnie unijnym szczycie.

Umowa Mercosur do podpisania w niezmienionym kształcie

We wtorek obradujący w Strasburgu Parlament Europejski przegłosował "wzmocnioną klauzulę ochronną" do umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami zrzeszonymi w grupie Mercosur. Sama umowa nie została zmieniona. W praktyce ma to pozwolić na szybszą reakcję Wspólnoty Europejskiej w razie kłopotów wskutek importu z krajów Ameryki Południowej, ale w żadnym razie nie odrzuca bardzo niekorzystnej dla Polski, a korzystnej dla Niemiec umowy.

Tymczasem w Brukseli trwa duży protest rolników domagających się odrzucenia umowy. Doszło do starć z policją.

Sprzeciw realny czy pozorowany? Tusk: Nie jest źle

Polski rząd obiecywał zaangażowanie się w zbudowanie mniejszości, która zdoła zablokować tę umowę. Premier Donald wiele razy zapewniał, że jego rząd jest przeciwny umowie UE-Mercosur. W Europie rośnie sprzeciw (do Francji i Polski być może dołączą Włochy). Tymczasem premier zaczyna opowiadać, że w gruncie rzeczy Mercosur nie jest wcale taki zły.

Polityk podkreślił, że Polska jest przeciwna Mercosurowi i nie będzie tej umowy popierała. – Ale ponieważ wiemy, że bardzo trudno będzie zablokować Mercosur – no bo nie ma tej, póki co większości, która mogłaby zablokować, też trzeba się liczyć z faktami – równocześnie pracowaliśmy w PE. Bardzo dużą robotę wykonali m.in. pan Hetman, pan Joński ciężko pracowali. I pewne dobre z punktu widzenia polskich rolników i polskich producentów udało się przeforsować, rozmawiałem o tym dziś z premier Meloni, z prezydentem Macronem, w jaki sposób wspólnie postępować – oznajmił Tusk.

– Jeśli wersja, ta którą w tej chwili mamy na stole, Mercosuru, wejdzie, ona jest w dużej mierze już bezpieczne z punktu widzenia polskich rolników, ale także polskich konsumentów. Mówimy tu o kwestii używania pestycydów, zwiększonych kontroli ze strony Unii Europejskiej. Więc starania – także PSL, muszę to podkreślić bardzo stanowczo – przyniosły ten pożądany efekt – powiedział szef rządu w wypowiedzi dla mediów.

– My staramy się działać mądrze. Szukamy możliwości blokowania złych przepisów wtedy, kiedy nie mamy większości w jakiejś sprawie, to przynajmniej naprawiamy projekt tak, żeby nie był groźny dla Polski. I tutaj mogę pogratulować tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali – nie jest idealnie, ale nie jest źle – powiedział Tusk.

