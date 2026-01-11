Tam, gdzie zaczyna się tyrania

RYSZARD GROMADZKI: Jakie zarzuty ma obrona wobec aktu oskarżenia przedstawionego posłowi Grzegorzowi Braunowi?

MARIUSZ RATAJCZAK: Trudno nie dostrzec, że od początku postępowanie to prowadzone było w szalonym tempie. Proszę choćby spojrzeć tylko na samą procedurę uchylania immunitetu panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Prokurator Okręgowy w Warszawie 9 stycznia 2024 r. skierował do prokuratora regionalnego stosowny wniosek, ten jeszcze tego samego dnia wystąpił z tym wnioskiem do Prokuratora Krajowego, a tenże Prokurator Krajowy jeszcze tego samego dnia do Prokuratora Generalnego.