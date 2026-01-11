Tam, gdzie zaczyna się tyrania
  • Ryszard GromadzkiAutor:Ryszard Gromadzki

Tam, gdzie zaczyna się tyrania

Dodano: 
Europoseł Grzegorz Braun (P), mecenas Dariusz Raczkiewicz (L) i mecenas Mariusz Ratajczak (C)
Europoseł Grzegorz Braun (P), mecenas Dariusz Raczkiewicz (L) i mecenas Mariusz Ratajczak (C) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Z Mariuszem Ratajczakiem, adwokatem, obrońcą w procesie Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej rozmawia Ryszard Gromadzki

RYSZARD GROMADZKI: Jakie zarzuty ma obrona wobec aktu oskarżenia przedstawionego posłowi Grzegorzowi Braunowi?

MARIUSZ RATAJCZAK: Trudno nie dostrzec, że od początku postępowanie to prowadzone było w szalonym tempie. Proszę choćby spojrzeć tylko na samą procedurę uchylania immunitetu panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Prokurator Okręgowy w Warszawie 9 stycznia 2024 r. skierował do prokuratora regionalnego stosowny wniosek, ten jeszcze tego samego dnia wystąpił z tym wnioskiem do Prokuratora Krajowego, a tenże Prokurator Krajowy jeszcze tego samego dnia do Prokuratora Generalnego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

