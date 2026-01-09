Umowa z Mercosurem. We Francji opozycja chce odwołać rząd

Francuski rząd znalazł się pod ostrzałem opozycji i rolników po tym, jak nie zdołał zablokować zatwierdzenia umowy handlowej między Unią Europejską a grupą państw Mercosur.

Lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI) złożyła w piątek wniosek o wotum nieufności wobec rządu. Ten sam krok zapowiedziało również prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN).

Opozycja: Rząd zdradził rolników

Obie formacje zarzucają prezydentowi i rządowi zdradę interesów francuskich rolników oraz porażkę we wspieraniu krajowego sektora rolnego. Liderzy opozycji wzywają m.in. do zawieszenia przez Paryż składek do budżetu UE.

Premier Sebastian Lecornu oświadczył, że żądania dymisji rządu w tym momencie osłabiają pozycję Francji na arenie międzynarodowej, podczas gdy potrzebna jest jedność narodowa w obronie krajowego rolnictwa.

Eksperci cytowani przez agencję Reutera twierdzą, że wotum nieufności nie ma realnej szansy na uzyskanie większości w parlamencie, ale może wzmocnić narrację opozycji przed wyborami prezydenckimi w 2027 r. oraz podkreślić rosnące napięcia polityczne w kraju.

Umowa handlowa UE-Mercosur zatwierdzona. Francja i Polska głosowały przeciw

Pomimo protestów rolników w całej Europie, unijni ambasadorzy wyrazili w piątek (9 stycznia) zgodę na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Umowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej obejmie rynek liczący 780 mln ludzi i jedną czwartą światowego PKB. Porozumienie zakłada stopniowe zniesie ceł na prawie wszystkie towary będące przedmiotem handlu między UE a Mercosurem, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj.

