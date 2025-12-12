150 tys. nagrody od rządu Tuska dla żony Ziobry za skuteczną pracę

Po przejęciu władzy przez koalicję pod przywództwem Donalda Tuska do spółek Skarbu Państwa weszli audytorzy, by znaleźć rzekome nieprawidłowości. Kontrolowano działalność całych zarządów, wstrzymano wszystkie premie, a w LINK4 rozpoczęto szczegółową weryfikację wydatków i projektów z okresu, gdy Patrycja Kotecka była członkiem zarządu odpowiedzialnym za marketing, PR i komunikację.

Okazuje się, że mimo intensywnych kontroli i prób znalezienia nieprawidłowości, po dwóch latach audytu nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń do sposobu, w jaki Patrycja Kotecka zarządzała swoim obszarem. Przeciwnie, kontrole doprowadziły do wniosków, że jej działania były korzystne dla rozwoju firmy.

W okresie, gdy Kotecka odpowiadała za marketing, LINK4 stało się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, a dzięki prowadzonym kampaniom, firma pozyskała około pół miliona nowych klientów, zaś przypis składki wzrósł z 460 mln zł do 1,2 mld zł. Kotecka rozwinęła współpracę z Google a LINK stało się jedną z firm finansowych najskuteczniej pozyskujących klientów w Internecie. Dodatkowo, w dwóch kampaniach marketingowych Patrycja Kotecka wprowadziła mechanizmy sztucznej inteligencji.

Kampanie marketingowe którymi kierowała, dwukrotnie zdobyły nagrody Effie Awards, oceniane przez jury złożone m.in. z przedstawicieli TVN i „Gazety Wyborczej”. W 2022 roku firma LINK4 została uhonorowana prestiżową nagrodą Kantar Polska za najbardziej efektywną komunikację marki ubezpieczeniowej. Marketing LINK4 został doceniony za kreatywność w przedstawieniu reklam firmy.

W związku z tym, rada nadzorcza Link4 – wybrana już przez nowe władze PZU związane z ekipą Donalda Tuska – przyznała Patrycji Koteckiej 150 tysięcy złotych zaległych premii za osiągnięte cele. Tym samym potwierdza to, że jej praca była dla spółki efektywna i wartościowa.