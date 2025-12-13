Nawrocki: Postkomuniści dostają najważniejsze funkcje w państwie polskim

W sobotę wieczorem prezydent Karol Nawrocki zapalił pod Krzyżem Papieskim na placu marszałka Józefa Piłsudskiego symboliczne "Światło Wolności" w 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

– Światło wolności płonie w Warszawie, płonie w polskich domach i Waszych rękach. Nic nie zgasi polskiego światła i pragnienia wolności. Naszej wolności nie zabrały nam zabory, nie zgasiły dwie okupacje, nie zgasili kolonizatorzy i zdrajcy; nie zgasił go też stan wojenny i hunta Wojciecha Jaruzelskiego. Bo to światło cały czas świeciło, podlewane niestety także krwią – powiedział Nawrocki podczas uroczystości w centrum Warszawy.

Nawrocki: Dziś 13 grudnia powraca

– Stan wojenny to nie było mniejsze zło. To było zło w najczystszej postaci. Zdrada narodu. Milion moich rodaków, pod presją stanu wojennego, opuściło Polskę. To było zniszczenie społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Światło, które dziś płonie, płonie w imieniu Ofiar. Polska nigdy nie zapomni Ofiarach i sprawcach – podkreślił prezydent RP.

Karol Nawrocki nawiązał do czasów współczesnych. Podzielił się gorzką refleksją o tym, że "powrócił 13 grudnia". – Całkiem niedawno. Postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym za sprawą politycznych i partyjnych układanek dostają najważniejsze funkcje w państwie polskim. Po tym 13 grudnia przywraca się funkcjonariuszom SB i tym, którzy gasili światło wolności przywileje emerytalne. Bohaterowie naszej wolności żyją często gorzej niż ci, którzy chcieli nas zniewolić. Prezydent RP nigdy nie zgodzi się na brak dziejowej sprawiedliwości! Niech żyje Polska! Precz z komuną! – zakończył mocno polityk.

Po uroczystym zapaleniu światła, Nawrocki rozmawiał ze zgromadzonymi na placu Piłsudskiego Polakami.

