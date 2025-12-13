Czarzasty z apelem przed Wigilią. "Miejcie dystans do takich zjawisk, jak Braun"

W sobotę lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ostrzega przez Grzegorzem Braunem. – To człowiek, który sieje zło. Wtargnięcie do szpitala w Oleśnicy. Zniszczenie święta chanukowego gaśnicą. Prorosyjska propaganda. Kłamstwa o Holokauście. Wtargnięcie na wykład badacza Holokaustu i zdemolowanie sprzętu. Wtargnięcie do Narodowego Instytutu Kardiologii. Zniszczenie wystawy w Sejmie poświęconej środowisku LGBT. Zniszczenie choinki w krakowskim sądzie. Można by było się zapytać, kto to robi? Szaleniec? Człowiek o faszystowskich poglądach? To cyniczna postawa

– mówi marszałek Sejmu.

– To człowiek, który sieje zło. To człowiek, którego ludzie zaczynają się bać. To człowiek, który skłóca ludzi. Który ma przyjemność w tym, ma fun w tym, że pokazuje swoją nienawiść. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Proszę Was, idzie Wigilia. Miejcie dystans do takich zjawisk, jak Grzegorz Braun – apeluje polityk Lewicy.

Uderzenie w europosła Brauna. Czarzasty podtrzymuje decyzję Hołowni

Niedługo po objęciu funkcji marszałka Sejmu, Włodzimierz Czarzasty poinformował o podtrzymaniu decyzji swojego poprzednika w zakresie zakazu wstępu dla Grzegorza Brauna.

Lider Korony zorganizował wiec w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas swojego wystąpienia mówił, że "teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna". – To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni – przekonywał.

Dzień później w Poznaniu do tej wypowiedzi odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu –powiedział.

Lider Nowej Lewicy ocenił, że nie chodzi tylko o stosunek do jednego narodu. – Nie można tak traktować po prostu ludzi tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym, podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu – zapowiedział Czarzasty.

