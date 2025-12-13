"Braun przeskoczy Mentzena". Ekspert: Żywi się Konfederacją

Szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski w rozmowie z WP wskazał, że najważniejszym tematem politycznym przyszłego roku będzie Grzegorz Braun.

"Z wielu powodów. To dla wielu prawdziwa alt-prawica. Alternatywa nie tylko wobec PiS-u, ale też Konfederacji, która zadomowiła się w "systemie" i dobrze się w nim odnalazła. Dla zwolenników Brauna Mentzen to polityk centrowy. Bosak jest wicemarszałkiem Sejmu. A Braun jest poza systemem. I będzie tylko rosnąć" – wyjaśnia ekspert.

Pawłowski mówi, że trudno przewidzieć pułap poparcia, jaki może osiągnąć Braun, ale to on "zbiera głosy sprzeciwu". Szef OGB wskazuje, że przede wszystkim, że europoseł zyskuje na Konfederacji. "To już było widać w ostatnich naszych badaniach. Wyraźny przepływ między wyborcami Konfederacji do Konfederacji Brauna. Uważam, że prędzej czy później dojdzie do mijanki i Konfederacja Brauna przeskoczy Konfederację Mentzena i Bosaka. To, co Braun miał zabrać PiS-owi, już zabrał, teraz żywi się Konfederacją. Zwłaszcza że zbiera duże poparcie wśród młodych" – ocenia.

Tusk korzysta na wzrostach Brauna

Łukasz Pawłowski podkreśla, że taka sytuacja jest korzystna dla Donalda Tuska: "Dzięki niemu Tusk będzie mógł wciąż czarować rzeczywistość, odwracać uwagę. Opozycja w tę grę wchodzi. Na własne nieszczęście. Pytanie, w którym momencie to się skończy". Pawłowski mówi, że opozycja zajmuje się polityką, tak jak Tusk, jednak premierowi to służy. "Tuskowi to pomaga, a PiS-owi szkodzi. Bo PiS się kłóci, skupia się na rywalach, nie ma pomysłu, jak walczyć z Braunem. Albo czy z nim współpracować. Po stronie PiS jest dziś chaos. Walka frakcji" – komentuje.

"Najpierw politycy PiS powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się Braun wziął. Bo to nie jest wina Tuska, tylko efekt rządów PiS i tego, co ta partia reprezentuje dzisiaj. Wyborcy Brauna to byli wyborcy PiS, którzy nie chcą starych twarzy, którzy pamiętają politykę PiS w czasach pandemii czy po wybuchu wojny w Ukrainie" – dodaje prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Czytaj też:

"Rywalizacja z Braunem". Zaskakujące słowa o NawrockimCzytaj też:

Braun lepszy od Tuska? Czarnek: Trzeba rządzić z tymi, którzy chcą wyrzucić Tuska