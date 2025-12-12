Najnowszy sondaż: Kolejny wzrost poparcia dla Brauna oraz ważna informacja dla PiS

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to próg wyborczy przekroczyłoby pięć ugrypowań: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Nowa Lewica oraz Korona Grzegorza Brauna.

PiS zaczyna odrabiać straty

Koalicja Obywatelska notuje wynik 34,64 proc. (co oznacza wzrost 1,09 pkt proc.), podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło wynik z 28,86 proc. do 30,94 proc. (więcej o 2,08 pkt proc.). Od kilku tygodni PiS znajdowało się w ewidentnej defensywie, a większość badań pokazywało spadek poparcia partii Kaczyńskiego, ewentualnie stagnację.

Na podium znalazałaby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość. Sojusz Mentzena i Bosaka nieznacznie jednak traci poparcie (z 11,45 proc. do 10,85 proc.).

Wzrost poparcia dla Brauna, Razem tuż pod progiem

Nowa Lewica utrzymuje poparcie na poziomie 6,97 proc., a z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje wzrot poparcia z 5,92 proc. do 6,67 proc.

Partia Razem nieznacznie raci poparcie i z wynikiem na poziomie 4,65 proc. ląuje pod progiem wyborczym. Fatalnie wygląda sytuacja Polski 2050 Szymona Hołowni, której poparcie spadło z 4,55 proc. do 2,98 proc., jeszcze gorzej radzi sobie PSL, które notuje spadek o 0,46 pkt. poc i z wynikiem 2,02 proc. zamyka stawkę.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykonano metodą CAWI 6 i 7 grudnia na grupie 1008 dorosłych Polaków.

Ipsos: Sześć partii w Sejmie, jedno zaskoczenie

Również w niedawnym sondażu IPSOS najwięcej respondentów deklaruje oddanie głos na Koalicję Obywatelską – 30 proc. Drugie jest PiS z 25 proc. poparcia, a trzecia Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby też partia Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej – 7 proc. oraz Nowa Lewica – 7 proc. Co ciekawe, próg wyborczy w sondażu przekracza Partia Razem – 6 proc.

Poza Sejmem Polska 2050 – 3 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc. Opcję "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. badanych.

