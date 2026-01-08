Duże problemy z KPO po decyzji Tuska. "KE dowiedziała się z mediów"

Jeden z kamieni milowych KPO zakłada wzmocnienie roli PIP w skutecznym egzekwowaniu prawa pracy i ograniczenie segmentacji rynku. Rząd jednak zarzucił prace nad tym projektem. – Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą – przekazał kilka dni temu premier Donald Tusk.

Money.pl twierdzi, że w Lewicy trwają obecnie dywagacje na temat tego, czy i w jaki sposób odegrać się na KO i PSL. - Rzeczywiście na Lewicy są wkurzeni, zastanawiamy się, czy to się nie skończy jakimś odwetem – stwierdził rozmówca portalu z KO.

Polska może stracić nawet 20 mld zł

Decyzja Tuska prowadzi do tego, że Polska będzie musiała od nowa rozpocząć rozmowy z Komisją Europejską. – To nam kompletnie sabotuje negocjacje i wszystkie sprawy związane z KPO – przyznaje polityk z Polski 2050. Zwłaszcza, że kończy się okres, w którym trzeba wydać pieniądze z KPO, więc czasu na negocjacje z KE po prostu już nie ma.

– Poprzednią reformę, tę o ozusowaniu umów cywilnoprawnych, odkręcaliśmy przez trzy miesiące. Dziś takiego czasu nie mamy, a poza tym mielibyśmy odkręcać reformę, którą sami zaproponowaliśmy. Zresztą Komisja dowiedziała się o decyzji premiera z mediów. Nie widzę tu dla nas "okoliczności łagodzących", Tusk bardzo utrudnił te negocjacje, nie tylko zresztą w tej kwestii, ale w ogóle, jeśli chodzi o rewizję KPO – mówi informator Money.pl.

Nadal nie wiadomo, ile Polskę będzie kosztować decyzja Tuska. Wycena tych zaniechań rozpościera się od ok 8 mld zł do aż 20 mld.

Sondaż. Polacy za reformą PIP

Tymczasem ponad 60 proc. Polaków uważa, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć prawo do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

