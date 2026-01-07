Nowy sondaż. Pięć partii w Sejmie, duży skok Brauna

Badanie IBRiS przeprowadzone dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że liderem jest Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 31,6 proc., co oznacza wynik o 1,2 pkt proc. lepszy w porównaniu do badania z końca listopada ub.r. Na drugim miejscu jest PiS z 26,7 proc.. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła spadek o 0,4 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z wynikiem 12 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka również odnotowało spadek – w tym przypadku o 4 pkt proc.

Wzrost poparcia dla partii Brauna

Następne miejsce w sondażu zajęła Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 8,8 proc. głosów, co stanowi wzrost poparcia o 3,7 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, która uzyskała 7,5 proc. poparcia. Partia Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia zanotowała wzrost poparcia o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby: partia Razem z 3,6-procentowym poparciem (spadek o 0,3 pkt proc.), PSL z 3,7 proc. (co stanowi wzrost o 0,5 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Jak wynika z sondażu, 5 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Inny sondaż, równie ciekawe wyniki

Jak wynika z kolei z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", gdyby wybory parlamentarne miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 34,2 proc. osób.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29,88 proc. badanych.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 10,15 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc.).

