Nawrocki bezkonkurencyjny. Tusk przegrywa polityczny bilans 2025 roku

Na urzędującego prezydenta wskazało 37,8 proc. respondentów, co dało mu zdecydowaną przewagę nad pozostałymi politykami.

Wybory prezydenckie 2025

Najważniejszym wydarzeniem politycznym minionego roku były wybory prezydenckie. W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – 31,36 proc. Drugie miejsce zajął startujący jako kandydat obywatelski, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki – 29,54 proc. W drugiej turze wyborów zwyciężył Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów.

Odpowiedzi respondentów na pytanie o największego zwycięzcę 2025 roku w polskiej polityce rozłożyły się następująco: Karol Nawrocki zdobył pierwsze miejsce z wynikiem – 37,8 proc., za nim znalazł się Donald Tusk (8,8 proc.), Radosław Sikorski (7,8 proc.) oraz Grzegorz Braun (7,6 proc.). Na kolejnych miejscach m.in. Sławomir Mentzen, Adrian Zandberg czy Waldemar Żurek.

Karol Nawrocki był częściej wskazywany jako zwycięzca roku przez mężczyzn (40 proc.) niż kobiety (36 proc.). Najwyższy odsetek wskazań odnotowano w grupie wiekowej 35–49 lat (42 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (48 proc.).

Inaczej wygląda sytuacja partyjna

Na początku stycznia opublikowano badanie dotyczące potencjalnego rozkładu sił politycznych w Parlamencie, gdyby wybory odbyły się teraz. Pierwszy w 2026 roku sondaż poparcia partyjnego pokazuje wyraźną przewagę Koalicji Obywatelskiej nad pozostałymi ugrupowaniami. W badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" KO uzyskała 34,2 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,88 proc. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja (10,15 proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc.). Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem, Polska 2050 oraz PSL. Inne ugrupowania wskazało 2,18 proc. respondentów.

Czytaj też:

Polacy ocenili polityków. Nawrocki na czele, reszta daleko w tyleCzytaj też:

Co dalej z nominacjami dla funkcjonariuszy? Nieoficjalne: To zrobi prezydent