Nawrocki zdecydowanie przed Sikorskim i Tuskiem. Polacy zabrali głos w sondażu

W sondażu pierwsze miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, na którego wskazało 38,8 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, na którego wskazało 26,9 proc. respondentów.

Premier Donald Tusk znalazł się na trzecim miejscu. Szefa rządu jako najlepiej dbającego o polskie interesy widzi 16,3 proc. badanych.

Ponad 13 proc. Polaków uważa, że żaden z wymienionych polityków nie wywiązuje się dobrze z tego zadania, a 4,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wyborcy koalicji rządzącej wskazują Sikorskiego

Wśród wyborców koalicji rządzącej, zdecydowanym liderem jest Radosław Sikorski (59 proc.), który niemal dwukrotnie wyprzedził Donalda Tuska (32 proc.). Karol Nawrocki otrzymał wśród wyborców koalicji rządzącej jedynie 1 proc. wskazań.

Nawrocki bezkonkurencyjny wśród elektoratu opozycji

Wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) prezydent Karol Nawrocki cieszy się niemal absolutnym poparciem, zdobywając aż 76 proc. głosów. Donald Tusk otrzymał 3 proc. wskazać, a Radosław Sikorski – 4 proc. 15 proc. wyborców opozycji uważa, że żaden z trzech wymienionych polityków nie dba odpowiednio o interesy Polski.

W grupie pozostałych Karol Nawrocki i Radosław Sikorski uzyskali po 24 proc. wskazań, zaś Donald Tusk przekonał do siebie 19 proc. tej grupy.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02-01.03.2026 roku, metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

