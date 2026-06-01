Więcej pieniędzy dla firm. Zapadła decyzja

Chodzi o te umowy, w których oferty były składane przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zwiększony limit waloryzacji

"Od 2022 r. na waloryzację umów przeznaczyliśmy już ponad 5 mld zł. Kolejna waloryzacja obejmie 67 inwestycji o łącznej długości 855 km. Do 21 firm lub konsorcjów trafi z tego tytułu ok. 2 mld zł. Podpisaliśmy już pierwszy aneks" – czytamy w komunikacie.

Limit waloryzacji został zwiększony co do zasady do poziomu 25 proc. Oznacza to wzrost o dodatkowe 10 pkt proc., w sytuacji, gdy wcześniejsze podwyżki były o połowę niższe. Będzie to największa, jednorazowa zmiana limitu waloryzacji w historii umów GDDKiA. Zostanie on podniesiony do poziomu odpowiadającego rzeczywistym skutkom zawirowań gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę.

Ok. 2 mld zł dla firm

"Zwiększenie limitu waloryzacji dotyczy kontraktów, gdzie termin składania ofert przypadał przed dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Łącznie jest to 67 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic. Zwiększonym limitem waloryzacji obejmiemy budowy dróg o długości 855 km. Do 21 firm lub konsorcjów trafi z tego tytułu ok. 2 mld zł. Te dodatkowe środki nie wpłyną na plany dotyczące innych inwestycji i nie spowodują opóźnień w realizacji rządowych programów drogowych. Od 2022 r. na waloryzację umów przeznaczyliśmy już ponad 5 mld zł. Oznacza to, że po podpisaniu obecnych aneksów przekroczymy poziom 7 mld zł" – czytamy dalej.

Podpisanie kolejnych aneksów waloryzacyjnych planowane jest jeszcze w tym miesiącu. GDDKiA zakłada, że wszystkie aneksy zostaną podpisane do końca wakacji, co pozwoli wykonawcom jeszcze w tym roku w pełni korzystać z nowych warunków kontraktowych.

Czytaj też:

Wykonawca uciekł z budowy S19. "Rząd nie radzi sobie z inwestycją"Czytaj też:

Coraz droższy przejazd A2. Rząd zainterweniuje?