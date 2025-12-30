Polacy ocenili polityków. Nawrocki na czele, reszta daleko w tyle

Respondenci korzystali z sześciostopniowej skali ocen – od "zdecydowanie pozytywnie" do "zdecydowanie negatywnie", z dodatkową możliwością wskazania odpowiedzi "nie znam". Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Prezydent z najlepszym wynikiem

Najwięcej ocen pozytywnych w całym zestawieniu uzyskał prezydent Karol Nawrocki. Łącznie 38 proc. badanych ocenia go pozytywnie, w tym 23 proc. zdecydowanie pozytywnie i 16 proc. raczej pozytywnie. Taki sam odsetek respondentów – 38 proc. – deklaruje wobec prezydenta ocenę negatywną, przy czym 29 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”. Postawę neutralną wobec Nawrockiego prezentuje 21 proc. ankietowanych, a tylko 3 proc. przyznaje, że go nie zna.

Drugie miejsce pod względem ocen pozytywnych zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pozytywnie ocenia go 31 proc. respondentów, jednocześnie aż 42 proc. badanych deklaruje wobec Trzaskowskiego stosunek negatywny. Trzecie miejsce w rankingu polityków ocenianych najlepiej zajął Radosław Sikorski. Pozytywnie wypowiada się o nim 30 proc. badanych, z czego 15 proc. zdecydowanie pozytywnie, a 14 proc. raczej pozytywnie. Negatywny stosunek wobec wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 36 proc. respondentów. W dalszej części zestawienia znalazł się premier Donald Tusk, którego pozytywnie ocenia 27 proc. ankietowanych. Jednocześnie ponad połowa badanych – 51 proc. – deklaruje wobec niego ocenę negatywną, z czego 37 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”.

Ci politycy nie mają powodów do radości

Najwięcej ocen negatywnych w całym sondażu zgromadził Jarosław Kaczyński. Łącznie 62 proc. badanych ocenia prezesa PiS negatywnie, w tym 37 proc. zdecydowanie negatywnie. Pozytywny stosunek wobec Kaczyńskiego deklaruje 15 proc. respondentów, a 19 proc. wskazuje ocenę neutralną. Drugie miejsce pod względem liczby ocen negatywnych zajmuje były premier Mateusz Morawiecki. Negatywnie ocenia go 55 proc. respondentów, z czego 37 proc. zdecydowanie negatywnie. Pozytywnie Morawieckiego postrzega 18 proc. badanych, natomiast 21 proc. deklaruje wobec niego obojętność.

Podobny rozkład opinii dotyczy Grzegorza Brauna. Negatywną ocenę wystawia mu 53 proc. badanych, w tym aż 44 proc. zdecydowanie negatywną. Pozytywnie ocenia go 20 proc. respondentów, a 20 proc. wskazuje odpowiedź neutralną. 7 proc. ankietowanych przyznaje, że nie zna tej postaci.