Zbadano, kto głosuje na Brauna. Jedna rzecz zaskakuje

W najnowszym sondażu OGB Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu. Ten wynik jest dla wielu obserwatorów sceny politycznej sensacyjny. Wraz z coraz lepszymi notowaniami mnożą się spekulacje na temat tego, czy partia Grzegorza Brauna będzie wkrótce współrządzić krajem. Politolodzy i dziennikarze zastanawiają się, kto głosuje na Koronę i skąd Braun pozyskuje wyborców. Najnowsze badania CBOS rzucają trochę światła na tę sprawę.

"Niniejsza analiza dokonana została na połączonych zbiorach danych pochodzących z trzech badań przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach dorosłych Polaków w drugiej połowie sierpnia, na początku września i w pierwszej połowie października bieżącego roku" – informuje pracownia.

Mężczyźni, ludzie w średnim wieku

Wśród sympatyków ugrupowania Grzegorza Brauna dominują mężczyźni. Stanowią oni trzy czwarte elektoratu tej formacji, co wyraźnie odróżnia ją od ogółu dorosłych Polaków oraz od całej grupy osób deklarujących udział w wyborach parlamentarnych, gdzie udział mężczyzn wynosi 48 proc. Pod względem struktury płci elektorat Konfederacji Korony Polskiej jest bardzo zbliżony do zaplecza wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość (Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja).

Jeśli chodzi o wiek, poparcie dla Korony koncentruje się głównie wśród osób młodych oraz w wieku średnim. Najstarsi wyborcy, czyli osoby mające 65 lat i więcej, to jedynie 8 proc. sympatyków tego ugrupowania, podczas gdy w całej populacji dorosłych oraz wśród ogółu wyborców ich udział sięga 26 proc. Najliczniejszą część elektoratu stanowią osoby w wieku od 35 do 64 lat, które łącznie odpowiadają za 72 proc. popierających Konfederację Korony Polskiej.

Elektorat nieszczególnie religijny?

Co ciekawe, wyborcy Grzegorza Brauna relatywnie często osiągają wysokie dochody, ich własna ocena sytuacji materialnej jest mniej korzystna. Miesięczne dochody netto na poziomie co najmniej 9000 zł deklaruje 22 proc. tego elektoratu, podczas gdy wśród ogółu dorosłych Polaków jest to 14 proc., a w grupie wszystkich wyborców – 15 proc.

Jednocześnie niższe dochody, do 2999 zł, występują w tej grupie rzadziej: dotyczy to 13 proc. sympatyków Korony, wobec 28 proc. w całej populacji dorosłych oraz 25 proc. wśród wyborców. Mimo tego jedynie 49 proc. elektoratu Konfederacji Korony Polskiej ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, podczas gdy analogiczny odsetek wynosi 63 proc. wśród dorosłych Polaków i 65 proc. wśród wszystkich wyborców. W rezultacie sposób postrzegania własnych warunków materialnych jest zbliżony do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast rozkład dochodów netto przypomina ten obserwowany w elektoracie Koalicji Obywatelskiej.

Zaskakiwać może również, że deklaracje odnoszące się do religijności nie odbiegają istotnie od tych, które występują w całej populacji dorosłych oraz wśród ogółu wyborców. Brak udziału w praktykach religijnych deklaruje 30 proc. badanych, uczestnictwo kilka razy w roku – 21 proc., raz lub dwa razy w miesiącu – 15 proc., raz w tygodniu – 27 proc., natomiast kilka razy w tygodniu – 6 proc.

Wyborcy Korony wyróżniają się najsilniejszą identyfikacją z prawicą ze wszystkich partii. Poglądy prawicowe deklaruje 90 proc. tej grupy, podczas gdy wśród dorosłych Polaków odsetek ten wynosi 43 proc., a wśród wszystkich osób planujących udział w wyborach parlamentarnych – 46 proc. (wyższy wynik ma jedynie Ruch Narodowy – 94 proc. – ale Konfederacja jako taka już tylko 82 proc.)

