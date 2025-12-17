Sensacyjne wyniki nowego sondażu. Partia Brauna bije rekord i wyprzedza Konfederację

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałyby się jedynie cztery partie. W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej próg wyborczy przekraczają jedynie: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Korona oraz Konfederacja.

W porównaniu do badania z 22-25 listopada KO straciła 2,71 pkt. proc. poparcia, PiS zyskał 3,05 pkt. proc., Konfederacja Korony Polskiej zyskała 2,26 pkt. proc. a Konfederacja straciła 3,27 pkt. proc.

Braun prześcignął Konfederację

Z sondażu dla Stan 360 wynika, że największym poparciem cieszy się nadal Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 35,3 proc. respondentów. Drugie miejsce już tradycyjnie przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Na formację Jarosława Kaczyńskiego wskazało 31,2 proc. ankietowanych.

Najciekawiej dzieje się jednak na najniższym stopniu podium. To właśnie o trzecie miejsce w rankingu trwa bowiem ostra walka między dwoma Konfederacjami. Sensacją może być wynik Konfederacji Korony Polskiej, gdyż partia Grzegorza Brauna po raz pierwszy w historii prześcignęła formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Na Koronę planuje obecnie głosować aż 11,2 proc. respondentów, co jest absolutnie rekordowym wynikiem dla tej partii. Tymczasem sojusz Nowej Nadziei i Narodowców cieszy się poparciem na poziomie 10,7 proc.

Podział mandatów w takim Sejmie wyglądałby następująco: KO – 191, PiS – 1788, Korona – 48, Konfederacja – 43.

Zdecydowanie gorzej wypadają pozostałe partie. Nowa Lewica ociera się o próg, ale z wynikiem na poziomie 4,95 proc. nie weszłąby do Sejmu. Partia Razem może liczyć na 3,33 proc. głosów, a PSL zaledwie na 1,71 proc. Równie źle wypada Polska 2050, którą popiera wyłącznie 1,66 proc. uczestników sondażu.

Sondaż przeprowadzono między 9 a 15 grudnia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

