MSZ reaguje na ruch Węgier. Domaga się informacji

Węgierski portal vsquare.org stwierdził, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia węgierska delegacja do Unii Europejskiej wysłała list do wszystkich pozostałych delegacji z informacją, że "Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski". Rząd w Budapeszcie nie ujawnił nazwisk tych osób i odmówił komentarza w tej sprawie.

Polskie MSZ oficjalnie potwierdziło, że otrzymało informację o przyznaniu azylu obywatelom Polski. "Polska z żalem przyjmuje kolejne kroki podejmowane w ostatnim czasie przez władze Węgier, które negatywnie wpływają na relacje dwustronne oraz podważają zasady europejskiej solidarności" – podkreśla polski resort.

"Polska już wcześniej zwracała władzom węgierskim uwagę na brak naszej zgody na działania podważające zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej" – podkreśla MSZ.

Polska strona ponadto domaga się od Węgier ujawnienia personaliów osób, którym udzielono azylu. Resort zapewnia, że w najbliższym czasie ma zamiar poinformować ambasadora Węgier o negatywnej ocenie działań Budapesztu.

Węgry udzieliły azylu. Chodzi o Ziobrę?

Media spekulują, że na liście azylantów znalazł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przed świętami Bożego Narodzenia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o odroczeniu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka Prawa i Sprawiedliwości do 15 stycznia. Jako powód takiej decyzji wskazano niekompletną dokumentację przekazaną do sądu przez prokuraturę.

W grudniu 2024 r. ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Kilka miesięcy temu Viktor Orban otwarcie sugerował, że więcej Polaków może otrzymać azyl. Wygląda na to, że obietnica jest cicho spełniana jako tajny prezent świąteczny. Kolejnym pytaniem jest, jak długo ta ochrona potrwa, biorąc pod uwagę, że wyniki sondaży Orbana nadal sugerują, że jest na dobrej drodze do przegrania wyborów na Węgrzech w kwietniu 2026 r." – czytamy na vsquare.org.

