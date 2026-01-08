Nawrocki jednak spotka się z Orbanem? Zaskakujące doniesienia

Prezydent Karol Nawrocki udał się 3 grudnia na Węgry, gdzie odbył się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Polski przywódca spotkał się z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier. Głównymi tematami rozmów były: współpraca energetyczna i gospodarcza, bezpieczeństwo regionu oraz sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej.

– Jesteśmy oczywiście zwolennikami bycia w Unii Europejskiej, ale demokracja polega na tym, że można korzystać z konstruktywnej krytyki, dialogu, dyskusji. Po to jest Grupa Wyszehradzka, abyśmy mieli także odwagę i siłę powiedzieć naszym partnerom z Europy Zachodniej, że kwestie migracyjne, klimatyczne nam nie odpowiadają – mówił Nawrocki w oświadczeniu dla mediów. – To nie jest narracja antyeuropejska, tylko narracja wynikająca z troski o nasze wspólne dzieło, jakim jest Unia Europejska – dodał.

Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem

Przypomnijmy, że kilka dni przed wyjazdem Nawrocki zmienił program swojej wizyty na Węgrzech. Prezydent zrezygnował ze spotkania z premierem Viktorem Orbanem. Jako powód tej decyzji Kancelaria Prezydenta wskazała wizytę szefa węgierskiego rządu w Moskwie i jego spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Orban wyraził nadzieję, że odnowienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej pozwoli na zorganizowanie jego spotkania z Karolem Nawrockim. Zdaniem premiera Węgier, za decyzją polskiego przywódcy stały "wewnętrzne kwestie polskiej polityki".

Nawrocki jednak odwiedzi Budapeszt?

– Mam informację, że prezydent Nawrocki spotka się z premierem Orbanem w czasie kampanii wyborczej na Węgrzech. Tyle tylko, że nie na jakimś wiecu wyborczym, tylko normalnie, formalnie, w cztery oczy – ujawnił współzałożyciel Klubu Ronina dr Józef Orzeł w rozmowie z Karolem Gacem na youtubowym kanale FMC27NEWS.

– To jest dobra wiadomość. Ona pokazuje, że prezydent Nawrocki podejmuje decyzje z jasnych intencji. Kilka tygodni temu nie chciał się spotkać z Orbanem, który dopiero co wrócił z Moskwy. Jak niektórzy mówią, nie chciał uścisnąć dłoni, na której był jeszcze odcisk dłoni Putina – zauważył Orzeł.

– Nawrocki dalej popiera prawicowy kierunek rządzenia na Węgrzech, dlatego ma tam pojechać. Natomiast nie martwiłbym się, jako konserwatysta, gdyby Orban przegrał wybory. Jego główny rywal, Peter Magyar, nie jest żadnym liberalnym socjalistą. To też jest człowiek dość prawicowy. Pytanie, jak by wyglądała jego polityka w kontrze do Orbana. Miejmy jednak nadzieję, że tego nie zobaczymy i Orban wygra – stwierdził prezes Klubu Ronina. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w kwietniu.

