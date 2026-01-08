Spotkanie prezydenta z premierem. Jest dokładny termin

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

Tusk wziął udział w Paryżu w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. – Będę robił wszystko, żeby prezydenta przekonywać do prowadzenia wspólnej polityki i nieprzeszkadzania w prowadzeniu polityki na rzecz bezpieczeństwa. Tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu, bo ryzyko dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli – argumentował szef rządu w rozmowie z dziennikarzami.

Więcej szczegółów na temat planowanego spotkania podał rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że rozmowa będzie przede wszystkim dotyczyła sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem, bowiem "polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana".

Do sprawy odniósł się również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. – Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi urzędnikami w państwie polskim, czyli prezydentem będącym głową państwa i premierem będącym szefem rządu – tłumaczył.

Spotkanie Nawrocki-Tusk. Znamy szczegóły

Piątkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska rozpocznie się o godz. 13:30 – ustaliło nieoficjalnie TVN24. Rozmowa odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Według doniesień Radia Eska, do organizacji spotkania doszło w bezpośrednim kontakcie między prezydentem a premierem. Donald Tusk miał wysłać SMS do Karola Nawrockiego z propozycją rozmowy, a następnie politycy wymienili kilka wiadomości, ustalając szczegóły. To głowa państwa zaproponowała termin i miejsce.

Czytaj też:

"Sorry, taki mamy klimat". Duda zapytany o relacje Nawrocki-Tusk