Rozmowa Tusk-Nawrocki. "W interesie Polski"

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni". Tusk wziął udział w Paryżu w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. – Będę robił wszystko, żeby prezydenta przekonywać do prowadzenia wspólnej polityki i nieprzeszkadzania w prowadzeniu polityki na rzecz bezpieczeństwa. Tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu, bo ryzyko dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli – argumentował Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

Więcej szczegółów na temat planowanego spotkanie podał rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że rozmowa będzie przede wszystkim dotyczyła sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem, a "polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana". – Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Jak przyznał, obecnie prezydent i premier nie planują wygłosić oświadczeń bezpośrednio po spotkaniu.

Przydacz podał termin

Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w TVN24, że do spotkania Nawrockiego z Tuskiem "dojdzie prawdopodobnie w piątek". – Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi urzędnikami w państwie polskim, czyli prezydentem będącym głową państwa i premierem będącym szefem rządu – tłumaczył.

– Myślę, że w perspektywie następnych kilku dni – słyszałem o piątku, ale to się zawsze jeszcze może zmienić – do takiego spotkania dojdzie – wskazał szef BPM.

