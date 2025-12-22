Zaskakujący zwrot ws. aresztu dla Ziobry. Sąd nie podjął decyzji

Posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ws. ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry rozpoczęło się w poniedziałek po godzinie 10.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd odroczył posiedzenie

Niedługo później prowadzący śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak poinformował, że obrona Zbigniewa Ziobry złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia. W celu jego rozpatrzenia sąd zarządził przerwę. Chwilę po godzinie 11.30 Woźniak przekazał, że sąd podjął decyzję o odroczeniu posiedzenia do 15 stycznia. Prokurator wyjaśnił, że chodzi o braki w materiale przekazanym sądowi przez prokuraturę.

– Faktycznie nie zostały przekazane materiały niejawne do dyspozycji sądu – przyznał, informując że sąd zobowiązał prokuraturę do przekazania tych materiałów w terminie siedmiu dni. – One zostaną przekazane i wówczas sąd będzie mógł procedować – dodał prok. Woźniak. – Posiedzenie zostało odroczone w związku z powyższym, celem już meteorycznego rozpoznania wniosku prokuratury, do połowy stycznia – podsumował.

O powody złożonego wniosku jeszcze przed decyzją sądu pytany był pełnomocnik Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Adwokat wyjaśnił, że chodzi o "dość istotne braki materiału dowodowego".

Drugi z pełnomocników byłego ministra sprawiedliwości mec. Adam Gomoła wyjaśnił, że chodzi o "materiały o charakterze niejawnym, z którymi sąd nie miał styczności". Dotyczą one – jak tłumaczył – "kluczowego zarzutu" związanego z umową o powierzenie środków pomiędzy resortem sprawiedliwości a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Zdaniem obrony Ziobry, sąd został pobawiony przez prokuratora możliwości zapoznania się z materiałami, które powinien znać.

26 zarzutów dla Ziobry

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Prokuratura domaga się zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w posiaci trzymiesięcznego aresztu.

