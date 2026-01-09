Religijne przebudzenie Brytyjczyków. Najnowszy sondaż potwierdza trend

Według badania sondażowni Savanta, obejmującego nieco ponad 2000 dorosłych: co drugi Brytyjczyk planował pójść do kościoła w Boże Narodzenie. To wyraźny wzrost, który podważył utrwalone przeświadczenie stałego spadku liczby osób, chodzących do kościoła w brytyjskim społeczeństwie.

Zmiany w Anglii. Coraz więcej wiernych

Mimo że wielu księży wciąż nie widzi pełnych ławek, ogólny obraz Kościoła w Anglii jest taki, że przechodzi on odnowę, a zainteresowanie autentyczną wiarą rośnie, zwłaszcza ze strony młodych. Letnie chrześcijańskie festiwale rozkwitły. W 2025 roku zgromadziły ponad 100 000 osób w całym kraju, w tym roku organizatorzy przygotowują się więc do dalszego zwiększenia liczby uczestników. Big Church Festival, największy festiwal chrześcijański w Wielkiej Brytanii, przyciągnął rekordową liczbę 35 000 osób. Ponad połowa była w wieku od 18 do 24 lat.

Znaczące było tegoroczne, bożonarodzeniowe orędzie króla Karola III. Zaczął od wspomnienia niedawnej, wspólnej modlitwy z Leonem XIV w Watykanie. Rozwinął temat pielgrzymek jako szczególnie istotnych dla współczesnego świata, odnosząc się do mędrców i pasterzy, wędrujących w poszukiwaniu Jezusa. Dodał, że poprzez wyzwania fizyczne i psychiczne odnaleźli wewnętrzną siłę.

Wielkie przebudzenie religijne

Dokładnie przed rokiem media analizowały badania ośrodka OnePoll, który przeprowadził ankietę wśród 10 000 Brytyjczyków. Po raz pierwszy zaczęto wówczas mówić o tym, że osoby poniżej 35. roku życia czują się nie tylko bardziej uduchowione niż ich rodzice, ale są także bardziej religijne. W połowie 2025 roku ukazały się kolejne głośne badania sondażowni YouGov, które potwierdziły fakt zdecydowanego wzrostu wiary w Boga wśród 18-24-latków w Wielkiej Brytanii: z 16 proc. w 2021 roku do około 45 proc. w 2025.

Okazało się również, że Pokolenie Z nie jest zadowolone z prywatyzacji religii. Chcą, aby Bóg znów był wspólnym doświadczeniem, ale bez nadużyć i poczucia władzy, które ich zdaniem towarzyszą zorganizowanej religii.

O zmieniającym się nastawieniu do wiary w Wielkiej Brytanii stanowi fakt, że agencje prasowe pozytywnie relacjonowały fakt gwałtownego wzrostu sprzedaży Biblii. Między 2019 a 2024 rokiem był to spektakularny wzrost: o 87 proc. Jest to następny wskaźnik odradzania się chrześcijaństwa na Wyspach Brytyjskich.

Kilka dni temu New Statesman zauważył, że zwrot w podejściu do religii charakteryzuje również brytyjską scenę polityczną: „od prawa do lewa”. Chrześcijaństwo jest bogato reprezentowane na szczycie rządzącej Partii Pracy. „Dla znacznej części rządu, jeśli nie dla całego kraju, te dwa tygodnie, od Adwentu do Objawienia Pańskiego, były prawdziwym świętem wiary” (za: New Statesman).

