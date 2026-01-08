Wchodzą do szkół, przeszukują tornistry. Szokujące doniesienia z Francji
Niezapowiedziane wejścia do klas, przeszukiwanie tornistrów, pytania o praktyki religijne i żądania usuwania krzyży – tak według nowego raportu wyglądały kontrole państwowe w katolickich szkołach we Francji. Jak relacjonuje „Il Timone”, Dokument Sekretariatu Generalnego Edukacji Katolickiej odsłania metody uznane za nadużycia naruszające godność nauczycieli i tożsamość placówek.

Liczący 14 stron i opublikowany w grudniu raport Sekretariatu Generalnego Edukacji Katolickiej (SGEC) po raz pierwszy w całości opisuje praktyki kontroli stosowane wobec szkół katolickich. Autorzy podkreślają, że nie kwestionują samej zasady nadzoru państwowego, lecz głęboko „inwazyjne” metody noszące znamiona nadużyć. Ich zdaniem, to wszystko podważa prawnie uznany charakter szkół katolickich.

Skandal katalizatorem

Zaostrzenie kontroli nastąpiło po tzw. aferze Bétharram, dotyczącej kolegium zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w departamencie Pireneje Atlantyckie, gdzie przez dziesięciolecia miało dochodzić do poważnych nadużyć wobec uczniów. Parlamentarna komisja śledcza wezwała wówczas do wzmocnienia inspekcji w szkołach dla lepszej ochrony nieletnich.

Świadkowie opisują jednak „nieproporcjonalne demonstracje siły”: liczne grupy urzędników wchodziły bez zapowiedzi do sal, przerywały lekcje, fotografowały klasy, zadawały uczniom pytania i przeszukiwały plecaki. Jak relacjonuje EWTN, „niektórzy nauczyciele mówią o inspektorach wchodzących do klasy bez przedstawienia się, przeglądających zeszyty w trakcie lekcji lub przesłuchujących personel na oczach dzieci”. Szczególny niepokój budziły pytania o praktyki religijne, w tym o uczestnictwo w niedzielnej Mszy.

Spór o tożsamość

W raporcie mowa także o fotografowaniu duchowych dzienników uczniów oraz naciskach na usuwanie symboli chrześcijańskich. Pojawia się przykład zachęty ze strony inspektorki „do umniejszenia odrębnego charakteru szkoły na rzecz misji publicznej edukacji”. Autorzy raportu uznają to za próbę narzucenia laickiej wizji wychowania.

Kościół w Kijowie przekazany katolikom. "Efekt rozmów Nawrockiego"

Źródło: KAI
