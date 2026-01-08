Najnowszy sondaż: Braun rośnie w siłę, KO traci władzę

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazuje, że liderem jest Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 30,9 proc., co oznacza wynik o 0,6 pkt proc. gorszy w porównaniu do badania z grudnia ub.r. Na drugim miejscu jest PiS z 25,9 proc.. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła wzrost poparcia o 0,8 pkt proc. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka odnotowało spadek – w tym przypadku o 0,9 pkt proc.

Wzrost poparcia dla partii Brauna

Kolejne miejsce w sondażu zajęła Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 9,7 proc. głosów, co stanowi wzrost poparcia o 1,6 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, która uzyskała 8,2 proc. poparcia. Partia Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia zanotowała wzrost poparcia o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby: partia Razem z 4,4-procentowym poparciem (wzrost o 2 pkt proc. – najwięcej ze wszystkich partii w badaniu), PSL z 3,2 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Jak wynika z sondażu, 4,5 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Symulacja mandatów wygląda w następujący sposób:

Koalicja Obywatelska – 182 mandaty

Prawo i Sprawiedliwość – 149 mandatów

Konfederacja – 53 mandaty

Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty

Lewica – 33 mandaty

Inny sondaż, równie ciekawe wyniki

Jak wynika z kolei z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", gdyby wybory parlamentarne miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 34,2 proc. osób.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29,88 proc. badanych.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 10,15 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc.).

