Nowy spór w koalicji? Czarzasty: Nie zgadzam się na to

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt, który zakładał m.in. nadanie PIP możliwości przekształcania na mocy decyzji administracyjnej umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Byłaby to fundamentalna zmiana wobec obecnego systemu. Do tej pory ewentualne przekształcenie następowało jedynie po wyroku sądu. Na mocy reformy decyzja inspektora pracy wchodziłaby w życie natychmiastowo, a pracodawca dopiero później mógłby ją zakwestionować.

Spór w rządzie o śmieciówki

Według "Gazety Wyborczej", premier miał zapowiedzieć, że projekt jest nie do zaakceptowania, nakazał wycofać go z rządu i odesłać do resortu pracy, kierowanego przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

– Słyszałem legendy na temat przebiegu Rady Ministrów w sprawie tych specjalnych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, mojej negatywnej opinii i zatrzymania tego procesu – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu "koalicji chętnych" w Paryżu, odnosząc się do medialnych doniesień ws. sporu.

Premier przypomniał, że "w wersji skrajnej" przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę "odbywałoby się bez pytania o zgodę i akceptację zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy".

Czarzasty: Lewica będzie dążyć do likwidacji śmieciówek

Sytuację skomentował w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Lewica w Polsce na pewno nie zgodzi się na dalszy kształt funkcjonowania umów śmieciowych i będziemy dążyli, by zlikwidować umowy śmieciowe – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy na antenie Radia Zet.

Jak zaznaczył, "zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i możliwość zamiany, jeśli są nieuczciwie przepisy stosowane, ze śmieciówki na umowę o pracę ma duże poparcie w społeczeństwie".

– Nie zgadzam się na to, by nadal obowiązywały w takim modelu śmieciówki dlatego, że to jest brak: prawa dla pracowników do urlopu, do zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, ochrony przez zwolnieniem z dnia na dzień, okresu wypowiedzenia, odprawy – zaznaczył polityk.

Włodzimierz Czarzasty został zapytany o słowa Adriana Zandberga, który stwierdził, że współprzewodniczący Lewicy "wszedł w pisowskie buty". – I kto to mówi? Mówi do mnie człowiek, którego trzy osoby, z którymi jest związany w Sejmie głosowały razem z PiS w obronie Zbigniewa Ziobry. Mierzmy słowa w sposób uczciwy – skwitował marszałek Sejmu.

