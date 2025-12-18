To oni głosują na Brauna. Fatalne wieści dla jednej z partii

Michał Rogalski na portal Onet prezentuje symulację, za pomocą której zbadano, jak poparcie dla poszczególnych formacji zmieniło się od 2023 roku. Największy odpływ wyborców notuje PiS. Najwięcej PiS stracił wyborców na rzecz partii Brauna. Do Korony "uciekło" bowiem 4,6 proc. zwolenników formacji Kaczyńskiego z 2023 roku, a kolejne 4 proc. wybrało Konfederację.

"Według naszej analizy dzisiejsza struktura elektoratu Korony ma blisko trzykrotnie więcej byłych wyborców PiS niż Konfederacji. Wynika to głównie z tego, że poparcie dla partii Grzegorza Brauna systematycznie rośnie i jest już niemal identyczne z tym osiągniętym w wyborach w 2023 r. przez Konfederację" – czytamy w tekście Onetu.

Zdecydowanie bardziej zróżnicowany elektorat posiada Konfederacja – 1/3 jej wyborców to "stali" zwolennicy, którzy popierali ją już w 2023 roku, ponadto koleje 30 proc. stanowią byli wyborcy PiS, a następne 20 proc. byli zwolennicy Trzeciej Drogi. Do tego ok. 10 proc. to osoby, które nie głosowały w poprzednich wyborach.

Onet wskazuje, że wysoka korelacja między wynikami PiS z 2023 r. a wynikiem Grzegorza Brauna ujawniła się w I turze wyborów prezydenckich.

Sensacyjny sondaż. Braun wyprzedził Konfederację

W najnowszym sondażu OGB Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.Ten wynik jest dla wielu obserwatorów sceny politycznej sensacyjny. Lewicowi i liberalni komentatorzy nie kryją oburzenia wysokim poparciem dla Korony.

Łukasz Pawłowski, prezes OGB, ocenia, że należy mówić raczej o remisie, a nie "mijance" między dwoma Konfederacjami.

"1. Partia Brauna dogania Konfederację wśród grupy 18-39 (Braun w prezydenckich w grupie 30-39 dostał najwyższe poparcie wśród wszystkich grup wiekowych – 10 proc.) 2. Partia Brauna zrównała się w poparciu z Konfederacją wśród mężczyzn (!!!) 3. Partia Brauna przegoniła Konfederacje na wsi 4. Partia Brauna jest dziś partią nr 2 wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy" – ocenia wyniki.

