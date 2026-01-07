"Antyfaszystowska" organizacja doprowadziła do usunięcia filmów Brauna z Tik-Toka

Po interwencji organizacji pozarządowej najpopularniejsza platforma społecznościowa wśród młodzieży usunęła część filmów lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – informuje "Rzeczpospolita". W sumie ma chodzić o sześć nagrań. Lidera Korony obserwuje na Tik-Toku ponad 240 tys. osób.

– Ponieważ nasze stowarzyszenie współpracuje też z innymi serwisami, TikTok zwrócił się do nas z propozycją, abyśmy byli jego partnerem społecznym w zakresie treści, które mogą naruszać regulamin oraz przepisy karne, dotyczące m.in. mowy nienawiści. My jedynie zgłaszamy treści do oceny. Decyzję o ich usunięciu podejmuje platforma – mówi "Rz" Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Cenzura na Tik-Toku

Jednym z usuniętych nagrań było to, na którym było widać zapalony siedmioramienny świecznik, do którego zbliżyła się postać przypominająca Grzegorza Brauna. Świecznik został zalany strumieniem z gaśnicy. Kolejny dot. byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. – Jest zasadnicza wątpliwość co do tego, czy w czasie II wojny światowej rzeczywiście Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów – mówił w filmiku europoseł. Na pytanie, czy Witold Pilecki "ściemniał o komorach gazowych?", Braun odpowiedział: – Tak, ściemniał. Szczegóły podawane przez świętej pamięci bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego dotyczące mitycznych komór gazowych w Oświęcimiu nie są potwierdzone naukowo.

"Problemy Brauna na TikToku nie są pierwszymi, jakie ma w mediach społecznościowych. Przed dwoma laty informowaliśmy, że 11 filmów Brauna usunął inny serwis – YouTube. (...) Tam europoseł ma 250 tys. subskrybentów i opublikowanych 2,4 tys. filmów, które wyświetlono w sumie 57,9 mln razy. Zaś usunięcie części z nich również było skutkiem działań Stowarzyszenia Nigdy Więcej" – czytamy.

