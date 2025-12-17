Wszyscy mówią o Braunie. "Wyhodowali", "Numer 2 na prawicy", "Trzecia siła"

W najnowszym sondażu OGB Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.Ten wynik jest dla wielu obserwatorów sceny politycznej sensacyjny. Lewicowi i liberalni komentatorzy nie kryją oburzenia wysokim poparciem dla Korony.

Łukasz Pawłowski, prezes OGB, ocenia, że należy mówić raczej o remisie, a nie "mijance" między dwoma Konfederacjami.

"1. Partia Brauna dogania Konfederację wśród grupy 18-39 (Braun w prezydenckich w grupie 30-39 dostał najwyższe poparcie wśród wszystkich grup wiekowych – 10 proc.) 2. Partia Brauna zrównała się w poparciu z Konfederacją wśród mężczyzn (!!!) 3. Partia Brauna przegoniła Konfederacje na wsi 4. Partia Brauna jest dziś partią nr 2 wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy" – ocenia wyniki.

twittertwitter

"Ręce może zacierać @donaldtusk. Jego scenariusz na 2027 nabiera realnych kształtów. Skłócona, niezdolna do współpracy prawica versus wszyscy wspólkoalicjanci pozbierani w jeden blok. Z szansami na większość" – uważa ekspert od sondaży Marcin Palade.

"Hodowali, hodowali, aż wyhodowali" – stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

twitter

Radości z wyników Korony nie kryje Młodzież Wszechpolska. "Trzecią siłą w 2027 zostanie partia, która będzie najbardziej nacjonalistyczna, antyimigracyjna, antyunijna i jak najmniej liberalna. Tego dziś potrzebuje Polska. Jeśli taką partią będzie Konfederacja to będzie to Konfederacja, a jeśli Korona to będzie to Korona. " – czytamy na oficjalnym profilu organizacji.

twitter

"Pierwsza od tygodni dobra wiadomość dla PiS. Sytuacja gdy narodowa prawica mieć będzie oblicze Grzegorza Brauna, a nie @krzysztofbosak, czy @SlawomirMentzen, to dla PiS polityczne złoto" – przekonuje wykładowca UKSW prof. Sławomir Sowiński.

twitter

"Jak osoba konsekwentnie powtarzająca, że sondaże służą kreacji rzeczywistości a nie do jej opisu, teraz mogę skomentować, że plan straszenia "Jagodna" Kamratami, Piskorskim, Walusiem i kogo tam jeszcze do "Frontu Gaśnicowego" Panu Braunowi dokooptowano, wchodzi w poziom groteski" – ocenia Emil Krawczyk z Nowej Nadziei.

twittertwittertwitterCzytaj też:

Rekordowe poparcie dla partii Brauna. Zaskakujący komentarz z PiSCzytaj też:

Czarne chmury nad partią Brauna? "Zagrażają polskiej racji stanu"