Rekordowe poparcie dla partii Brauna. Zaskakujący komentarz z PiS

O wyniki najnowszego badania z rekordowym poparciem dla ugrupowania Grzegorza Brauna Piotr Gliński zapytany został w środowy poranek na antenie Polsat News.

Skąd tak wysokie poparcie dla Korony Brauna? Gliński: Odpowiedź jest bardzo prosta

Dlaczego Konfederacja Korony Polskiej tak zyskuje w badaniach? Według byłego wicepremiera i ministra kultury, odpowiedź na to pytanie jest "bardzo prosta".

– Zawsze (zyskują – red.) partie, które stawiają na pewne radykalne hasła, zwłaszcza w sytuacji takiej, gdy nie ma demokracji w Polsce zrównoważonej. Nie funkcjonują instytucje, rząd nie uznaje Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Gliński podkreślał, że sytuacja, w której nie mamy zaufania do sądownictwa, mamy agresywne media, zaangażowane po jednej stronie i często z obcym kapitałem, nie jest normalna dla demokracji. – I to oczywiście stwarza przestrzeń dla grup myślących radykalnie, grup bardzo zniecierpliwionych – wyjaśnił. Dodał jednocześnie, iż radykalizm nie zawsze jest dobry w demokracji, bo – jak podkreślił "wolelibyśmy, żeby ludzie racjonalnie wybierali, nie emocjonalnie".

Gliński wspomniał również o spadku poziomu życia wielu grup społecznych, rozprzestrzenionej biedzie, atakach na Kościół i oddaniu przywilejów esbekom. – To jest sytuacja skandaliczna, więc to radykalizuje ludzi – wskazał.

Partia Brauna konkurencją dla PiS? "Będziemy walczyli"

W programie padło pytanie, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zamierza poradzić sobie z rosnącą po prawej stronie konkurencją. Odpowiedzią na to, podkreślił Gliński, ma być "praca, praca, praca".

– Będziemy walczyli, żeby więcej osób przechodziło na naszą stronę. My mamy argumenty te same. Dzięki naszej pracy byliśmy wiarygodni, bo dowoziliśmy. Ja jeszcze raz przypominam, możemy nie lubić pewnych rzeczy czy pewnych osób, ale jednak my kojarzymy się z tym, że ponad 90 proc. naszych obietnic wyborczych było realizowanych – mówił były wicepremier.

Przypomnijmy, że najnowszym sondażu przeprowadzonym przez OGB Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 11 proc. proc. poparcia. Taki wynik pozwolił jej prześcignąć Konfederację i po raz pierwszy w historii zająć miejsce na podium.

