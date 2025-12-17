Znana polityk chce podbić Sejm. Właśnie zarejestrowała partię

O swoich ambitnych politycznych planach Joanna Senyszyn jeszcze w czerwcu, a więc chwilę po wyborach prezydenckich, w których ubiegała się o ten najwyższy urząd w państwie. Nowa partia ma być kontynuacją działań, które polityk zainicjowała w kampanii prezydenckiej. Przypomnijmy, że Senyszyn zasłynęła w niej oryginalnym stylem i dużym poczuciem humoru, dzięki czemu, mimo kontrowersyjnych, a często i oburzających poglądów, zyskała sympatię wielu Polaków.

Powstała nowa partia. Joanna Senyszyn szykuje się do wyborów parlamentarnych

Robocza nazwa ugrupowania – "Czerwone korale Senyszyn" – nawiązywała do charakterystycznej dla polityk biżuterii. Ostateczna nazwa jest jednak inna i brzmi – Nowa Fala Profesor Senyszyn.

Partia została zarejestrowana 9 grudnia. Co planuje polityk? – Nigdy nie lubiłam podejmować formalnych działań przed oficjalną rejestracją. (...) Z nowym rokiem rozpoczniemy formalne zapisy i będziemy chcieli być uwzględniani w sondażach na równi z innymi ugrupowaniami – powiedziała Joanna Senyszyn w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Co ciekawe, nowe ugrupowanie ma już pierwszych członków. Na liście "członków zgromadzenia ogólnego" znaleźli się m.in. byli posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To Marek Balt i Robert Kwiatkowski.

Co Nowa Fala Profesor Senyszyn zaproponuje Polakom?

Polityk zdradziła w rozmowie z dziennikiem, że jej partię wyróżniać będzie podejście do układania list wyborczych. Ma się to odbywać na zasadach "absolutnie demokratycznych". – Dziesięciu tysiącom osób, które się do mnie zgłosiły z chęcią współdziałania, przekazałam, że spośród 920 miejsc do Sejmu (...) i 100 do Senatu zostawiam sobie do dyspozycji 20, a pozostałym tysiącem będą dysponować członkowie partii w swoich okręgach – wyjaśniła była posłanka.

Jaki program zaproponuje Polakom nowa formacja? Jak dowiadujemy się od samej liderki, główny nacisk zostanie położony na sprawy społeczne i gospodarcze. Senyszyn chce zająć się tematami, które dziś nie są w centrum zainteresowania obecnej lewicy. Wspomniała tu o biedzie, w której wciąż żyje 17 milionów obywateli oraz systemowo niewydolnej służbie zdrowia.

Nie jest zaskoczeniem, że wśród postulatów Nowej Fali Profesor Senyszyn znajdzie się również świeckie państwo.

