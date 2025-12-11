Szokujące słowa Senyszyn o Żołnierzach Wyklętych. Jest zwrot w sprawie

Sprawa ma związek z wypowiedzią Senyszyn z 2019 roku. Polityk zamieściła w sieci wpis, w którym stwierdziła, że Żołnierze Wyklęci to "nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów czekających na III WŚ. Zamordowali 5 tys. cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich święto to jawna kpina z obywateli RP. Będzie zniesione".

Pozew sądowy dotyczył naruszenia dóbr osobistych. Wnioskodawcy domagali się od polityk usunięcia rzeczonych wpisów (łącznie było ich 13) oraz umieszczenia przeprosin na jej profilu na Twitterze (obecnie X). Żądali także, by wpłaciła 100 tys. zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia Rodzin ŻW.

Warto dodać, że wcześniej kilkukrotnie podejmowane były próby pociągnięcia Senyszyn do odpowiedzialności za słowa o Żołnierzach Wyklętych. Prokuratura uznawała jednak, że szkodliwość społeczna czynu jest niska i nie wszczęła postępowania.

Sukces Ordo Iuris

Pozew w sprawie słów Senyszyn złożył także Instytut Ordo Iuris. We wrześniu 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił w całości powództwo. Sędzia ocenił, że wypowiedź polityk należy traktować jako ocenną, a nie jako stwierdzenie o faktach podlegające kategorycznej weryfikacji "prawda–fałsz”. Sąd stwierdził również, że wpis pozwanej mieścił się w granicach dozwolonej krytyki i był uzasadniony interesem społecznym.

OI złożyło odwołanie od wyroku, które Sąd Apelacyjny w Gdańsku właśnie rozpatrzył pozytywnie. Zgodnie z wyrokiem Sąd Okręgowy ponowne musi rozpatrzyć całą sprawę. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, sąd pierwszej instancji popełnił błędy w sporządzaniu uzasadnienia wyroku oraz pominął przedkładane przez Ordo Iuris dowody dotyczące reakcji społecznej na wyrok. Uzasadnienie orzeczenia nie zawierało również koniecznych ustaleń faktycznych w sprawie.

Prawnicy instytutu wskazywali, że SO popełnił błędy proceduralne oraz pominął szereg istotnych okoliczności

