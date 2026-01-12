Azyl polityczny dla Ziobry. Jest ruch marszałka Sejmu

"Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" – przekazał w poniedziałek za pośrednictwem platformy X mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości.

Jak dodał, decyzja węgierskiego rządu została podjęta na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 r. "w związku z działaniami prokuratury i służb podległych rządowi RP, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)".

Co z wynagrodzeniem Ziobry? Czarzasty zabrał głos

– Nie będę z tego kpił, nie będę się z tego śmiał. Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że za to, co zrobił, może go spotkać kara, to ucieka i się przed tym broni. Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak – skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Włodzimierz Czarzasty.

– Chciałem poinformować, że wdrożyłem przed chwilą procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia pana Ziobry. Pan Ziobro nie pełni obowiązków posła w tej chwili – powiedział marszałek Sejmu.

– Dzisiaj wyjeżdżam do Berlina w związku z oficjalną wizytą i spotkaniem z prezydentem Niemiec oraz szefową parlamentu i innymi politykami niemieckimi, ale jak wrócę w środę, to w oparciu o te ekspertyzy podejmę wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana Ziobry, bo nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną – wskazał.

Przypomnijmy, że 7 listopada 2025 r. Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

