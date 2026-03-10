Polska elektrownia jądrowa. Konkretny ruch

To kolejny etap inwestycji, która skomunikuje przyszłą elektrownię jądrową "Lubiatowo-Kopalino" z drogą ekspresową S6.

Wcześniej, pod koniec lutego br., GDDKiA zawnioskowała o pozwolenie na budowę dla pierwszego, 5-kilometrowego fragmentu drogi krajowej tzw. ostatniej mili. Połączy ona plac budowy elektrowni jądrowej poprzez drogę pożarową z istniejącą siecią dróg publicznych. Teraz wniosek o decyzję ZRID dotyczy pozostałych 6 km z odcinka Lubiatowo – DW213.

Kiedy pozwolenia? Podano termin

"Przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, wszystkie pozwolenia powinniśmy otrzymać w II kwartale br. Inwestycja, na którą umowy z wykonawcami podpisaliśmy w II i III kwartale 2025 r., powstaje w formule projektuj i buduj. Oznacza to, że obecnie, zgodnie z harmonogramem, trwają prace projektowe" – czytamy w komunikacie.

Budowa drogi do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino", o długości 26 km, podzielono na dwa odcinki realizacyjne: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Z kolei w ramach obecnie powstającej drogi ekspresowej S6 Leśnice – Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie.

Za odcinek o długości blisko 11 km odpowiada konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł. Wykonawca w pierwszej kolejności prowadzi prace projektowe, a następnie uzyska decyzję ZRID. Dopiero w kolejnym etapie rozpocznie prace w terenie. Ich zakończenie planowane jest w II kw. 2028 r.

Co z drugim odcinkiem? Znamy kwotę

Drugi, 15-kilometrowy odcinek wybuduje konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość umowy wynosi prawie 200 mln zł. Na tym odcinku zakończenie robót planowane jest w IV kw. 2028 r.

"Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców przyległych do niej terenów. Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk" – czytamy dalej.

