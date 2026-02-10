Polska elektrownia jądrowa. Kluczowy ruch

Zgodnie z harmonogramem inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, wytyczono ogrodzenie oraz przygotowano teren i zaplecze przyszłego placu budowy, podała spółka. Po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia spółka będzie gotowa do przejścia do drugiego etapu prac przygotowawczych.

Kiedy drugi etap prac? Wskazano termin

"Przygotowywania terenu do rozpoczęcia prac budowlanych idą sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Każdy zakończony etap przybliża nas do momentu, w którym rozpoczniemy właściwą budowę pierwszego w Polsce reaktora wielkoskalowego. W połowie roku planujemy rozpoczęcie drugiego etapu prac przygotowawczych" – powiedział prezes Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na realizację drugiego etapu prac przygotowawczych we wrześniu 2025 r.

Zaplanowano w nim m.in. rozwój infrastruktury technicznej placu budowy oraz wykonanie fundamentów pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach budowy.

Co z terenami leśnymi?

Zgodnie ze wskazaniami decyzji środowiskowej PEJ przygotowują program kompensacji przyrodniczych, który zapewni odtworzenie części terenów leśnych oraz stworzenie nowych obszarów zieleni.

W jego ramach zasadzonych zostanie 70 ha lasu na terenie budowy, a kolejne 50 ha na specjalnie do tego celu pozyskanych gruntach. Kompensacje zostały zaplanowane tak, aby w długoterminowej perspektywie zapewnić korzystny bilans środowiskowy i wspierać lokalną bioróżnorodność.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Czytaj też:

Polacy chcą elektrowni jądrowych. Nowy sondażCzytaj też:

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Kluczowy podpis